Общество

В Интернете появились фиктивные сайты Росреестра

Интернет стал неотделимой частью современной цивилизации. С ростом активности в интернете, доступности всемирной сети все большему количеству пользователей, пропорционально активизируются и мошенники. Все хотят получать качественные товары и услуги. Сайты-двойники мешают это делать, они оказывают услуги низкого качества, пользуясь раскрученным именем организации, предоставляющей услугу.

Учитывая востребованность услуг Росреестра, обнаружена информация о сайтах-двойниках, которые имеют схожее с контентом официального сайта Росреестра наполнение, что вводит в заблуждение граждан и организации, имеющих намерение получить соответствующие государственные услуги в Росреестре.

Как отличить сайт - подделку от сайта – оригинала?

Основным признаком является адрес сайта. Сайты — двойники имеют схожие названия с сайтом Росреестра. Для этих целей мошенники регистрируют домен с похожим именем с разницей всего в одну букву. В итоге, вы доверяете официальному бренду, оплачиваете услуги, а на выходе получаете недостоверные или не надлежащим образом оформленные сведения. Двойники могут вообще не оказать услугу - просто собирают предоплату и перестают отвечать.

Кадастровая палата по Псковской области напоминает, что домен официального сайта Росреестра www.rosreestr.ru .

На сайтах-двойниках мошенники предлагают услуги по предоставлению сведений из Единого государственного реестра прав на недвижимость (далее - ЕГРН).

«Стоимость таких "посреднических" услуг варьируется и может не соответствовать платы, установленной законодательством», - отметила Елена Шефова, помощник директора Кадастровой палаты по Псковской области.

Росреестр информирует, что не несет ответственности за информацию, содержащуюся на сайтах — двойниках. Получить услуги по регистрации прав, кадастровому учету, предоставлению сведений ЕГРН можно только на официальном сайте ведомства. Регистрация на сайте Росреестра с помощью сервиса «Личный кабинет» возможна, только при наличии регистрации на едином портале государственных услуг.