Общество

Названы регионы с самой доступной электроэнергией

Иркутская область, Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа вошли в число лидеров по доступности электроэнергии среди российских регионов. Соответствующий рейтинг составило РИА Новости.

Информагентство рассчитало количество киловатт-часов, которое жители могут купить на свои ежемесячные зарплаты во втором полугодии 2019 года.

Согласно исследованию, меньше всех среди российских регионов за один киловатт могут заплатить жители Иркутской области — чуть более одного рубля. Второе и третье место заняли Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа соответственно.

Кроме того, в десятку лидеров по доступности электроэнергии вошли Сахалин, Красноярский край, Мурманская и Тюменская области и Хакасия. Девятое место заняла Москва, десятое — Ненецкий автономный округ.

Самая дорогая электроэнергия зафиксирована на Чукотке, за один киловатт в час жители региона платят более 8,2 рублей. В десятку аутсайдеров также вошли Северная Осетия, Карачаево-Черкесия, Адыгея, Калмыкия, Ставропольский и Алтайский края, Республика Алтай, Ивановская, Псковская и Костромская области.