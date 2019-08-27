Общество

Больше половины родителей полностью удовлетворены качеством школьной подготовки детей

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представляет данные исследования об отношении россиян к системе отечественного школьного образования. Качество школьной подготовки своих детей-школьников большинство родителей оценивают умеренно-позитивно. Полностью или скорее им удовлетворены 52%, отчасти удовлетворены, отчасти нет - 32%, тогда как не удовлетворены - 15%.

При оценке школы, в которой учится ребенок, по различным критериям большинство родителей позитивно отозвались об учителях: 85% считают, что отношение к детям в школе доброжелательное и внимательное (обратного мнения придерживаются 11%); 78% положительно оценили уровень квалификации педагогов школы, в которой учится их ребенок (отрицательно - 16%).

Преимущественно положительно были оценены обеспеченность учебной литературой (76% против 21%) и состояние классов и здания школы (73% против 25%).

Среди предложенных критериев оценки школы наибольшее число плохих оценок родители выставили оснащенности школ компьютерами и лабораторным оборудованием (32% при 56% хороших оценок), а также кадровой обеспеченности - многие родители детей школьного возраста негативно оценивают количество учителей по разным предметам (28% при 67% хороших).

В целом, по мнению половины опрошенных россиян (51%), ситуация в сфере образования за последние 5-10 лет ухудшилась, среди родителей школьников так ответили 49%. О позитивной тенденции сказали 17% опрошенных, еще 15% не заметили изменений (22% и 18% соответственно среди родителей детей 2-11 класса).

Россияне видят основную задачу современной школы в образовании детей и передаче базовых знаний по предметам (32%), также в нравственном воспитании детей - 19%. При этом среди приоритетов школьного образования, помимо передачи знаний по предметам и формирования широкого кругозора (48%), россияне также видят развитие аналитического мышления и умения рассуждать (41%), развитие индивидуальных способностей и талантов (39%).

Каждый третий (30%) опрошенный считает, что в школе уделяется недостаточно внимания развитию индивидуальных способностей детей. Среди респондентов 18-24 лет этого мнения придерживается 41%, в возрасте 25-34 лет - 39%. Столько же респондентов (30%) считают недостаточным внимание школьной системы к развитию у детей аналитического мышления (среди людей в возрасте 18-24 лет - 39%) и общему воспитанию.