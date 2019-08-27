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Общество

Большинство участников опроса на ПЛН против введения четырехдневной рабочей недели

02.09.2019 11:36|ПсковКомментариев: 0

Большинство участников опроса (49,16%) на сайте Псковской Ленты Новостей не поддерживают возможность перехода страны на четырехдневную рабочую неделю, так как считают, что сокращение рабочего времени приведет к уменьшению зарплат и падению уровня жизни.

Опрос на сайте ПЛН завершился сегодня. На вопрос «Как вы относитесь к возможности введения четырехдневной рабочей недели?» был получен 1131 ответ.

Более 29% опрошенных заявили: «Это и обсуждать глупо. Просто после пенсионной реформы нам пудрят мозги». Поддерживаю. Почти 8% респондентов считают, что производительность труда станет выше, четырехдневка - это экономически выгодно.

5,75% читателей заявили, что категорически против четырехдневной рабочей недели. Они считают, что праздность ведет к порокам. В России будут больше пить и совершать преступления. Только 5,57% опрошенных рассказали, что их мечта - меньше работать и больше отдыхать. Почти 2% опрошенных высказались скорее, против. По их мнению, эффект от такой реформы не просчитан и они опасаются негативных последствий.

Теги: #опрос #опрос ПЛН
Источник: Псковская Лента Новостей
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