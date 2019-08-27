Общество

В Псковской области статус предпенсионера подтвердили 1 877 гражданам

С начала 2019 года отделением ПФР по Псковской области предоставлено 3 616 ответов на запросы об отнесении гражданина к категории лиц предпенсионного возраста для предоставления различных мер социальной поддержки и льгот, сообщили Псковской Ленте Новостей в ПФР по Псковской области.

Сведения предоставлялись органам власти и ведомствам, предоставляющим льготы, а также самим предпенсионерам.

Наибольшее количество запросов поступило из центров занятости. Это связано с тем, что центры занятости реализуют программы профессионального переобучения, повышения квалификации предпенсионеров, а также выплачивают им пособие в период обучения или поиска работы. Для этих целей органы ПФР области подтвердили статус предпенсионера 1 877 гражданам.

В целях предоставления работающим гражданам предпенсионного возраста оплачиваемого выходного дня для прохождения диспансеризации Отделение предоставило по запросам работодателей сведения в отношении 1 185 граждан. Соответствующий информационный обмен, как и с центрами занятости, происходит на основе соглашений. На данный момент они заключены с 10 214 работодателями.

В случае если предпенсионер хочет самостоятельно получить подтверждающие сведения о праве на льготы, он может сделать это в клиентских службах Пенсионного фонда, через личный кабинет застрахованного лица на сайте ПФР или МФЦ. С начала года Отделением выдано гражданам 554 справки о подтверждении статуса предпенсионера.

Отметим, что льготы гражданам предпенсионного возраста предоставляются с 1 января 2019 года. Большинство из них носит федеральный характер и возникает за пять лет до нового пенсионного возраста либо в границах прежнего пенсионного возраста – с 55 лет для женщин и с 60 лет для мужчин.