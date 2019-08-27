Общество

Минсельхоз подготовил правила распределения субсидий регионам по программе развития села

Государственную программу «Комплексное развитие сельских территорий» предложено дополнить правилами предоставления и распределения субсидий на реализацию проектов. Разработанный Минсельхозом проект постановления кабмина размещен на портале проектов нормативных правовых актов, сообщает «Парламентская газета».

Документ подготовлен в целях формирования проекта федерального закона о федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, а также порядка и условий предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации ‎на реализацию проектов комплексного развития сельских территорий в рамках соответствующей госпрограммы.

Предусмотренные проектами мероприятия должны быть направлены на строительство и реконструкцию объектов социальной и культурной сферы, приобретение новых транспортных средств и оборудования, такого как автобусы, мобильные медицинские комплексы; развитие питьевого и технического водоснабжения и водоотведения, развитие жилищно-коммунальных объектов, развитие энергообеспечения, развитие телекоммуникаций, развитие традиционных промыслов и ремесел.

Отбором проектов будет заниматься Минсельхоз. Проектом предлагается формула расчета размера субсидии. Оценка эффективности использования субсидий будет проводиться по методике Минсельхоза, а ее результаты будет изучать специальная подкомиссия. Эта подкомиссия будет принимать решение о целесообразности дальнейшего субсидирования проекта. Если решение будет отрицательным, регион должен вернуть уже выделенные средства в федеральный бюджет.

Кабмин утвердил программу комплексного развития сельских территорий на 2020 — 2025 годы в начале лета. За пять лет в село планируется вложить 2,3 трлн рублей, причем 1 трлн — за счёт федерального бюджета.