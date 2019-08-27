Общество

Минтруд разработал единую методику прохождения испытаний на госслужбе

Министерство труда разработало единую методику прохождения испытаний на государственной гражданской службе. Соответствующий проект постановления опубликован на федеральном портале нормативных правовых актов, сообщает «Парламентская газета».

Документ разработан в рамках реализации основных направлений развития госслужбы России на 2019-2021 годы. Предполагается, что его принятие повысит эффективность профессиональных кадров госслужбы путем введения единой методологии прохождения испытания и определения его результатов.

В период, установленный испытанием, руководитель госслужащего должен контролировать исполнение госслужащим его обязанностей и на основании этого вынести обоснованное решение о его соответствии занимаемой должности, в том числе подтвердить наличие у него способности к применению знаний, умений, профессиональных и личных качеств.

По итогам испытания руководитель готовит отзыв о результатах работы госслужащего, содержащий информацию о выполненных поручениях, оценку качества его работы, а том числе таблицу с занесенными результатами.

Принятие проекта постановления не повлечет социально-экономических или финансовых последствий, а также не повлияет на достижение целей госпрограмм. Общественное обсуждение документа пройдет со 2 по 16 сентября.