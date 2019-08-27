Общество

В Псковском филиале Академии ФСИН России отметили День знаний

2 сентября на плацу Псковского филиала академии состоялось торжественное мероприятие, посвященное празднованию Дня знаний, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском филиале Академии ФСИН России.

Собравшихся поздравили заместитель председателя избирательной комиссии Псковской области Иван Патлач, член Совета ветеранов вуза генерал-майор запаса Владимир Киреев и врио начальника филиала полковник внутренней службы Дмитрий Алексеев.

После этого состоялось награждение сотрудников ведомственными медалями, были объявлены приказы о занесении лучших работников и обучающихся образовательной организации на Доску Почета, а также результаты военно-патриотического марафона «Служу России», который прошел с 19 по 25 августа в загородном учебном центре филиала. Победителем марафона стала команда 12 учебной группы.

По сложившейся традиции в первый день нового учебного года курсанты пятого курса передали первокурсникам символический ключ знаний с пожеланиями стать достойными сотрудниками уголовно-исполнительной системы.