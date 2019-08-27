Общество

Псковский облсовпроф сделал подарок школе № 50 города Дно в связи с открытием нового здания

Председатель Псковского облсовпрофа Ульяна Михайлова, заместитель председателя областного профсоюзного объединения Андрей Хришкевич и представитель профсоюза железнодорожников Борис Марушевский приняли участие в торжественном открытии нового здания средней общеобразовательной школы № 50 города Дно. Представители профсоюзной стороны сделали школе практичный подарок — новый пылесос для сухой и влажной уборки, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе облсовпрофа.

Напомним, что, по информации пресс-службы администрации Псковской области, строительство нового здания велось при поддержке партпроекта «Единой России» «Новая школа» в рамках нацпроекта «Образование», а также государственной программы «Содействие созданию в субъектах РФ новых мест в общеобразовательных организациях». Новая школа возведена по типовому проекту в соответствии с современными требованиями к организации образовательного процесса.