Общество

Первая учительница на несколько поколений

После окончания ПГПИ им. С. М. Кирова педагог начальных классов Анна Крайник «выпустила» третий класс Лудонской школы Стругокрасненского района. В числе учеников был «серьезный и порядочный» мальчик-отличник Ваня Васильев. Судьбы героев публикации разошлись по регионам, но встретились в Пскове. Спустя 27 лет, в День знаний, классный руководитель Анна Крайник ведет Артема - сына начальника Порховского отдела СУ СК РФ по Псковской области Ивана Васильева - на первую линейку. Псковская Лента Новостей узнала, каково быть первой учительницей для двух поколений одной семьи.

Псковский погранично-таможенно-правовой лицей. Раньше здесь была средняя общеобразовательная школа № 22, которую 35 лет назад окончила псковичка Анна Анатольевна Баркова. Сейчас этой «выпускнице» 51 год, и она под другой фамилией - Крайник - преподает в этих стенах.

Май: в одном из кабинетов лицея - традиционное собрание для родителей будущих первоклассников. Учитель начальных классов Анна Крайник встречает мам и пап, выбравших ее из 6 кандидатур на первые 4 года обучения: «1-Д» класс. Потенциальных учеников - 28.

«Анна Анатольевна, - подходит к педагогу 36-летний мужчина. - Помните меня? Я - Ваня Васильев…».

За 30 лет в профессии - 9 выпусков. Классный руководитель привыкла слышать в связке свои имя и отчество. Но как оставила Стругокрасненский район, отвыкла от Вани.

«Господи, как же не помнить?! Конечно!», - секунда молчания и ответ.

Мужчина признается Анне Крайник, что его 7-летний сын Артем станет ее учеником. Делится, что женат, а второй ребенок - дочка - еще младенец. Женщина слышит, что для многих Ваня - руководитель Порховского межрайонного отдела следственного управления Следственного комитета РФ по Псковской области Иван Васильев…

«А помнишь, как вел урок чтения, домашние задания проверял, оценки классу ставил?», - педагог возвращает гостя в начальные классы Лудонской неполной средней школы.

Так Анна Крайник открыла, что в семье Васильевых станет первой учительницей не только для Ивана, но и для его сына.

Без тепла и света

«Я не успевала приехать на урок чтения - и Ваня был за главного. Класс пообещал директору, что меня не подведет - все беспрекословно читали Ване, а он конспектировал отметки, чтобы занести в журнал. Я полностью доверяла этому мальчику, - в День знаний Анна Крайник рассказывает о случае, упомянутом на майской встрече. - Ваня был миловидным голубоглазым русым ребенком небольшого роста. Теперь же - крупный солидный мужчина в очках. Не представься он на собрании - не узнала бы. Когда он заговорил, - сразу почувствовала что-то родное. Улыбка с лица не сходила! Погрузилась в воспоминания о первой школе…».

Неполная средняя школа деревни Лудони Стругокрасненского района на 8 лет занятий - первая не только для Ивана Васильева, но и для самой учительницы. Туда 21-летнего педагога Анну Баркову (Крайник) направили на 3 года работать по распределению. Сразу же, как в 1989 году она окончила Псковский государственный педагогический институт им. С. М. Кирова, факультет Педагогики и методики начального образования.

Это деревянная одноэтажная школа из 8 учебных кабинетов, столовой, зала, используемого как спортивный и актовый. Прогревалась печным отоплением. Туалет на улице. Однако дискомфорта у учительницы такие условия не вызывали: «Зимы были суровые - в куртках грелись у печки. Случалось, и света не было. Ждали, пока расцветет. Но главное - хватало книг, учебников, методичек, пособий, и люди по соседству жили хорошие».

В ту осень Анна Крайник и первый класс учреждения - 11 человек, в том числе и 7-летний Иван Васильев - явились друг другу первым опытом. Причем, по прежним требованиям к начальному образованию - трехлетним.

«Мне дебют не доставил проблем. Ученики способные, дружные: одно целое. С ними каталась на санках, показывала спектакли в детсаде, вела драмкружок. Меня звали "веселая учительница". А я тогда и была еще ребенком. Старалась преподавать, играя. Не показывала, что взрослее. В основе лежало общение. Мой стиль преподавания называли демократическим, свободным. Поначалу он беспокоил директора. Но все изменилось, когда увидели, какие мои воспитанники нежные, ласковые, как бегут обниматься, - вспоминает педагог. - Да и с успеваемостью не было у них больших трудностей».

В Лудонях ученики начальных классов посещали 9 предметов: математику, русский язык, литературу, чтение», труд, изобразительное искусство, музыку, физкультуру.

Серьезный, порядочный и видит насквозь

«У Вани Васильева неплохо шли математика, чтение, русский: очень аккуратно писал, - учительница возвращается к прошлому будущего следователя. - Мальчик всегда добросовестно готовился, был отличником. Не применяла воспитательных мер. Видимо, такая дисциплина - заслуга семьи».

Из Пскова семья Ивана Васильева переехала в Лудони в 1986 году, когда Ивану Васильеву исполнилось 4 года. Отец служил в полиции, мама занималась документооборотом в колхозе.

«Ваня уже в то время был порядочным, серьезным. Не помню, чтобы он улыбался. Другие балуются, смеются, шутят, а он книжку читает. Причем, общий язык со сверстниками находил легко, но говорил только по делу, - подмечает Анна Крайник. - Еще этот ученик так прятал эмоции, что не доберешься! Все скрыто. Не всегда понимала, что ему нравится, а что - нет. А этот взгляд… Иногда становилось не по себе - будто что-то делаю не так - когда мальчик смотрел на меня точно взрослый: словно оценивал поступки. Казалось, видит насквозь! И, думаю, он переживал, если я что-то поручала другому. Кажется, Ване хотелось в лидеры, руководить кем-то! Так что его поведение в детстве соотносимо с настоящей профессией».

Третий и следующие классы Иван Васильев окончил в новом - двухэтажном, кирпичном и с батареями - здании Лудонской школы. Когда учреждение переехало, в старом на 3 года открыли кафе, после чего помещение забросили.

Полное среднее образование будущий следователь получил в 1999 году, в Санкт-Петербурге. Еще через 5 лет за плечами остался Санкт-Петербургский университет МВД России. Там Иван Васильев познакомился с будущей женой (к слову, уроженкой Лудоней). После уже самого ученика Анны направили на 3 года в Стругокрасненский район работать следователем в милиции. Когда в 2011 году появился Следственный комитет РФ, 25-летний юноша устроился в Новгородское региональное управление этого ведомства, а в 2010 году вернулся с супругой в родную Псковскую область, где возглавил Порховский отдел управления. Теперь ведет первенца Артема в первый класс лицея, закрепленного за псковской квартирой. Анна устроилась в это учреждение 27 лет назад.

Из «деревянных» Лудоней к «электронному» лицею

«Хоть за Артема и сильнее чувствую ответственность, это не значит, что он будет любимчиком. К тем, кто у меня занимается, отношусь одинаково хорошо, и никакие знакомства, подарки не действуют, - отмечает учительница. - Надеюсь, мальчик не из проблемных, в отца! Но сейчас дети другие. Были проще, добрее. Стремились изучать. Сегодня же в четвертом классе у них любовь. Хотят не объединяться, а выделяться! Иногда дружат из-за выгоды. Некоторые тебе дерзят. А те, у кого родители богаче, подчеркивают социальное превосходство. Также современным школьникам немного мешают виртуальные игры, но технический прогресс сделал и обучение удобнее».

Теперь в классе у педагога - компьютер и интерактивная доска, с помощью которых дети выступают с презентациями для проектной деятельности. За успеваемостью и заданным семья следит не только по дневнику и словам педагога, но и в интернете: через электронный журнал. А за безопасностью на территории учреждения, в свою очередь, следят видеокамеры. Однако с «лудонских» времен сами уроки начального образования изменились несильно.

«Труд» переименовали в «технологию», «естествознание» - в «ознакомление с окружающим миром», куда вошел и исторический блок. Также появились необязательные внеурочные занятие об основах светского этикета, религиозной культуры и Псковского края.

«Таких - мало!»

А в Анне Крайник практически сохранилась стилистика преподавания Анны Барковой.

«В основе, по-прежнему, общение. Немаловажна и игра! Главное - создать условие для контакта между детьми, а также с педагогом, чтобы было доверие - средство найти подход, доступное не каждому родителю. Для этого нужно неимоверное терпение, - продолжает Анна Крайник. - Но сейчас чаще бываю строже. И, как велел старший брат, довожу все до конца. Поэтому если сказала, что накажу - значит, накажу! Еще начала давить на нравственность: непослушным детям ставлю в пример Ваню как ученика, на которого можно положиться».

На этот раз к Васильевым приводят Анну именно ее методы. Но, как и тогда, первой учительницей сыну семьи педагог становится абсолютно случайно. Супруга Ивана выбирает Анну классным руководителем, поскольку прислушивается к рекомендациям от других родителей. А позже следователь слышит от сестры, тоже окончившей Лудонскую школу, но занятой в сфере образования, что, возможно, Анна Анатольевна Баркова работает в Псковском погранично-таможенном правовом лицее. И, оказывается, не «возможно», а «точно»: фамилия другая, поскольку в 2004 году Анна взяла фамилию мужа.

«Когда увидел Анну Анатольевну, сразу стало как-то теплее, - делится впечатлением от майской встречи Иван Васильев. - Она была важным человеком в Лудонях. В меру строгим педагогом. Не давала расслабляться, но через общение, внеклассные мероприятия, умела превратить «сухую» программу в полноценный учебно-воспитательный процесс. Таких мало! Мои родители были очень довольны. Поэтому, думаю, и я не огорчусь».

Советы педагога и воспитание

Начальник Порховского следственного отдела вспоминает, как по поручению первой учительницы ходил в гости к одноклассникам, чтобы позаниматься и подтянуть их успеваемость.

«В классе в Лудонях были хорошие ребята. Играли после занятий, и не в компьютер, а тем, что попадет в руки. Если баловались, дрались - то в меру. Но как-то Анна Анатольевна мне за четверть неуд поставила за поведение: «накосячили» тогда с пацанами крепко, - усмехается Иван Васильев. - А помогал с заданиями, потому что мне все предметы давались легко. С мамой и папой сразу договорился, что они в мою учебу не лезут: занимаюсь самостоятельно! Хочу, чтобы и сын трудился также».

В этом году Артем выпустился из «Центра развития ребенка» (детский сад №41). Ребенок хочет стать футболистом. Уже 3 года занимается в псковском филиале детской школы «Юниор», следит за развитием этого футбола во многих странах и около 5 раз в год ездит с отцом на матчи петербургского клуба «Зенит». А на международном кубке «Спартак Юниор 2019», состоявшегося 7 августа, команда мальчика выиграла. Причем, Артем защищал ворота и «вытащил» решающий пенальти.

«Жена переживает, что ребенок пойдет в школу, а я не беспокоюсь. Думаю, сын тоже спокоен и, как человек ответственный, готов к следующему, серьезному этапу. Мы с супругой постоянно воспитываем Артема, но без чтения моралей. Своим поведением показываем, что надо делать. И для меня важно, чтобы он хорошо учился, рос умным и порядочным человеком. Поэтому буду прислушиваться к советам Анны Анатольевны. Она всегда умела найти подход к детям».

В День знаний Погранично-таможенно-правовой лицей посетил и глава следственного управления Следственного комитета РФ по Псковской области Петр Крупеня. Выступая перед первоклассниками с напутственными словами на торжественной линейке, он обратил особое внимание, что сын одного из сотрудников управления в этом году пошел в первый класс к тому же учителю, что 30 лет назад принимала в первом классе его самого.

Кроме того, Петр Крупеня отметил, что Псковщина славится выдающимися земляками.. Так, председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин — уроженец Пскова. В заключение глава областного следственного управления пожелал школьникам интересного путешествия в мир знаний. С директором лицея была достигнута договоренность о взаимодействии по вопросам профориентации школьников.