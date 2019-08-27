Общество

Акцию «Осенний марафон» объявил «Псковский мясокомбинат»

Успей собрать 10 наклеек во всех фирменных магазинах сети «Бизон» и стань обладателем сертификата на 1000 рублей в магазинах «Хорошая посуда» или «Магнит-Косметик».

Соверши покупку в сети «Бизон» от 300 рублей и получи наклейку и листовку с уникальным номером! При наличии 10 наклеек зарегистрируйся листовку на сайте https://pskovmasoprom.ru.



Кроме того, разыгрывается 10 продуктовых корзин от фирменных магазинов сети «Бизон» за репост. Чтобы поучаствовать в розыгрыше, необходимо:



- состоять в группе https://vk.com/pokypaipsk

- сделать репост на своей странице, сохранить запись до объявления победителя.



Сроки действия акции с 2 по 30 сентября.

*Листовка является действительной при наличии сохраненных чеков.

Подведение итогов состоится 1 октября с помощью программы «Рандомайзер».