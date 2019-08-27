Общество

Плыть на одном большом корабле пожелали власти Пскова учителям, ученикам и родителям

В понедельник, 2 сентября, исполняющий полномочия главы города Пскова Елена Полонская и заместитель главы администрации города Пскова Александр Коновалов в качестве почетных гостей приняли участие в торжественной линейке в Псковской инженерно-лингвистической гимназии, посвященной началу нового учебного года. В церемонии также участвовали уполномоченный по защите прав предпринимателей Аркадий Мурылев, директор школы Татьяна Светенко, около 1300 учащихся гимназии и их родители

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города Пскова, после переклички первых и одиннадцатых классов под звуки гимна Российской Федерации были подняты флаги России, города Пскова и гимназии.

Затем Елена Полонская поздравила учащихся с Днем знаний и началом учебного года от имени депутатов Псковской городской Думы. «Сегодня вся страна перевела стрелки своих часов на новое время - школьное. В этот день в Пскове сядут за парты более 25 тысяч детей, из них порядка 3 тысяч - первоклашки. Благодаря поддержке Губернатора на подготовку образовательных учреждений Пскова к новому учебному году было выделено 102 млн рублей, это на 22 млн рублей больше, чем в прошлом году», - подчеркнула Елена Полонская и пожелала родителям терпения и «любить детей такими, какие они есть, несмотря на оценки», учителям - профессионального роста, а детям - успехов в учебе. «Желаю, чтобы вы все плыли в одном большом корабле. Дерзайте, будьте в себе уверены, идите напролом, мы вас любим, мы в вас верим, вы - будущее нашего города», - заключила она.

В свою очередь Александр Коновалов отметил, что 1 сентября - один из самых любимых праздников. «Столько прекрасных, счастливых детей можно увидеть в этот день! Желаю вам хорошего учебного года, здоровья и успехов», - сказал замглавы администрации города.

«Удачи, пусть мечты сбываются!» - пожелала учащимся директор школы Татьяна Светенко.

Линейка продолжилась традиционным танцем выпускников этого года, первым звонком и уроком мира в каждом классе.

Кроме того, в этот же день Елена Полонская приняла участие в торжественной линейке, которая прошла в городском лицее № 4. Глава муниципалитета поздравила учеников и педагогический состав с началом нового учебного года и поблагодарила педагогов за труд, отметив, что их работу сложно переоценить, и что выпускники этого лицея известны своими успехами не только в Пскове, но и за пределами Псковской области.