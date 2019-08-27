Общество

Петр Крупеня поздравил педагогов, родителей и учеников с Днем знаний

Сегодня, 2 сентября, руководитель следственного управления Следственного комитета России по Псковской области генерал-майор юстиции Петр Крупеня посетил торжественную линейку, посвященную Дню знаний. Мероприятие прошло в Погранично-таможенно-правовом лицее в городе Пскове, где присутствовали директор Светлана Меренкова, почетные гости, педагогический состав, а также родители и лицеисты, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе СУ СК РФ по Псковской области.

Обращаясь к присутствующим, Петр Крупеня отметил, что сегодня особенный день, а для наших самых юных героев – первоклассников – этот день особенный вдвойне. Ведь с этого момента они отправляются в увлекательное путешествие в Мир знаний. На уроках их ждут добрые и мудрые учителя, интересные задания, на переменках – веселые друзья и забавные игры. С каждым днем наши самые юные друзья будете становиться умнее и самостоятельнее.

«Уникальная ситуация сложилась в семье нашего сотрудника: его сын – Артем идет в первый класс к своей первой учительнице Анне Анатольевне Крайник, которая 30 лет назад была первой учительницей его отца, с первого дня привив ему любовь к учебе и саморазвитию», - отметил руководитель регионального управления СКР.

Петр Крупеня рассказал присутствующим о выдающемся земляке Бастрыкине Александре Ивановиче, который в настоящее время возглавляет Следственный комитет России и о ведомственных образовательных учреждениях.

В завершении выступления главный следователь региона пожелал всем присутствующим счастья и удачи в этом увлекательном путешествии в мир знаний.