Общество

В учреждениях псковского УФСИН прошел «День открытых дверей» для родственников осужденных

В исправительных колониях № 2 (Крюки) и №4 (Середка) УФСИН России по Псковской области прошел день открытых дверей для родственников осужденных, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Перед посещением исправительных учреждений гости прослушали инструктаж о правилах поведения на режимном объекте.

В сопровождении сотрудников администрации родственники посетили один из жилых отрядов, бытовые помещения, клуб.

Особое восхищение у гостей вызвал возведенный на территории ИК-4 храм «Анастасии Узорешительницы» и его внутренне убранство.

Также высокий интерес у гостей был проявлен в отношении работы столовой: условий, качества приема пищи и разнообразия меню.

Представители администрации продемонстрировали современную линию раздачи пищи и предлагали гостям продегустировать все блюда из комплексного обеда, оценив качество еды.

В завершении программы состоялось посещение клуба, где для родственников осужденных был организован концерт и чаепитие.

«Такие встречи помогают осужденным не терять связей с родными, не чувствовать себя отверженными и одинокими. Кроме того, это служит для них стимулом для хорошего поведения в местах лишения свободы» - отметил начальник исправительного учреждения № 4 Сергей Князев.