Общество

В дновском филиале «Команда 2018» губернатор провел «диалог на равных» с молодежью

Первый филиал проектного офиса «Команда 2018» в понедельник, 2 сентября, открылся в Дно. Встреча губернатора Псковской области Михаила Ведерникова с молодежью города стала первым мероприятием, которое прошло на площадке. В «Диалоге на равных» с главой региона были представители общественных организаций, волонтеры. В мероприятии также принял участие председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Псковской области.

Представители активной молодежи района познакомили губернатора с различными социальными проектами, которые реализованы или только планируются к осуществлению в сферах культуры, пространственного развития, спорта, образования, патриотического воспитания.

Так, например, был представлен опыт создания газеты «Искра. Марьина Дубрава», которая издается с марта 2016 года. Член редакционной коллегии Лилия Волкова рассказала, что в рамках проекта проводятся экскурсии для школьников, изучается история соседних деревень. Кроме того, активистам удалось найти спонсоров и установить в деревне Искра детскую игровую площадку. В планах — провести реконструкцию деревенского парка.

«Молодцы, хороший проект», — похвалил глава региона и попросил экспертов проектного офиса оказать необходимую поддержку в проработке проекта по реконструкции парковой зоны.

Участникам встречи также был представлен проект «Библиотека на колесах», в рамках которого жителям удаленных населенных пунктов предоставляется возможность познакомиться с последними книжными новинками. Михаил Ведерников отметил, что проект интересный и востребованный, его опыт может быть распространен и на территории других муниципальных образований.

Кроме того, губернатор поддержал инициативу создания мемориала славы к братскому захоронению в деревне Колотушино, где захоронены около 26 тыс узников концлагеря времен Великой Отечественной войны. В рамках «Диалога на равных» также были представлены проекты по организации кулинарного фестиваля «Скатерть — самобранка», развитию туризма для людей с ограниченными возможностями здоровья, вовлечению этой категории молодежи в занятия вейкбордингом и ряд других.

После презентации проектов собравшиеся поблагодарили губернатора за открытие в Дно проектного офиса «Команды 2018». «Вместе мы сможем многого добиться, сможем свернуть горы», — заверили представители дновской молодежи.

«Такие проектные офисы — это дополнительные возможности для районов участвовать в региональных, ведомственных, президентских грантах. На полученные средства можно и парки в порядок приводить, и дороги делать. Мы на вас очень рассчитываем. А региональный офис всегда будет на связи, всегда окажет необходимую поддержку», — подытожил губернатор и напомнил, что подобные филиалы будут открываться и в других муниципальных образованиях.

Напомним, что филиал проектного офиса «Команда 2018» открылся на базе Дновского районного культурного центра. Подрядная организация, которая в Дно строила новую школу, также оказала серьезную поддержку в ремонте помещений филиала.