Общество

В Печорском районе директор муниципального предприятия привлечен к административной ответственности за самоуправство

И.о. мирового судьи судебного участка №13 Печорского района (мировым судьей судебного участка №12) рассмотрено дело об административном правонарушении в отношении директора МП «Благоустройство», возбужденное прокурором района.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-служюе прокуратуры области, в судебном заседании установлено, что в мае директор МП «Благоустройство», находясь в кратковременном отпуске, самовольно, вопреки установленному федеральным законом порядку, использовал служебный автомобиль марки «Лада Веста» для поездки за границу Российской Федерации.

Постановлением мирового судьи мужчина признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 19.1 КоАП РФ (самоуправство) и подвергнут наказанию в виде предупреждения.