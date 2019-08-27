Общество

Псковский облсовпроф объявляет сбор заявок для участия в молодежной «Танцетерапии»

Псковский облсовпроф объявляет сбор заявок на участие в социальном проекте «Танцетерапия» для молодых профсоюзных активистов. По информации руководителя проекта Анастасии Мелещенко, для участия в нем необходимо собрать команду от первичной профсоюзной организации одного учреждения либо одного района (города, поселка) численностью от 10 до 15 человек в возрасте до 30 лет, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе облсовпрофа.

В рамках проекта «Танцетерапия» для каждой группы традиционно будут организованы выездные репетиции на базе отдыха «Пушкиногорье», в рамках которых пройдут танцевальные занятия, где участники разучат хореографическую постановку (направление — по желанию). Также состоятся занятия с тренером-психологом по сплочению коллектива и профилактике синдрома эмоционального выгорания, кроме этого для участников будут проведены мастер-классы по созданию элементов костюма, соответствующего выбранному танцевальному направлению.

Выездные репетиции состоятся 19-20 октября, 26-27 октября и 2-3 ноября 2019 года. Проезд, проживание и питание бесплатное для участников. Проект рассчитан на участие 6 команд, поэтому потенциальным участникам рекомендуют поторопиться с оформлением заявки.

14 декабря состоится итоговый концерт в большом зале Псковского облсовпрофа, где участники продемонстрируют свои хореографические постановки.

Подать заявку, а также узнать дополнительную информацию о проекте «Танцетерапия» можно у руководителя проекта Анастасии Мелещенко по рабочему телефону: (8112) 72-85-03 или 8-911-389-43-72.

Проект реализуется за счет грантовых средств Росмолодежи.