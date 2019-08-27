Общество

УМВД информирует об обеспечении правопорядка при проведении дня голосования 8 сентября

В целях обеспечения правопорядка и общественной безопасности в период подготовки и проведения Единого дня голосования 8 сентября псковской полицией во взаимодействии с органами исполнительной власти и иными правоохранительными органами реализуется комплекс организационных и практических мероприятий, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Так, в период подготовки к проведению выборов все избирательные участки и прилегающие к ним территории будут обследованы сотрудниками полиции с применением технических средств и служебных собак.

Для обеспечения правопорядка и безопасности граждан в местах голосования будет задействовано более 600 сотрудников органов внутренних дел, а также представители Росгвардии, работники частных охранных организаций, представители народных дружин и общественных формирований.