Общество

Куда обращаться, если в школе нарушают закон?

2 сентября для миллионов школьников и студентов начался новый учебный год. Член комитета Госдумы по образованию и науке Алена Аршинова дала разъяснения по 10 вопросам, наиболее часто беспокоящим родителей учащихся, сообщает «Парламентская газета».

Иногда случается так, что кто-то из преподавателей или администрации учебных заведений нарушает закон, например возлагает на родителей необоснованные поборы или предъявляет сомнительные требования. В этом случае член думского комитета по образованию и науке Алена Аршинова рекомендует в первую очередь обратиться с жалобой к руководству школы или в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных отношений. Также можно обратиться к учредителю школы, а далее - в один из надзорных органов: прокуратуру, Роспотребнадзор, Рособрнадзор, Министерство просвещения, а также депутатам любого уровня. В крайнем случае можно обратиться и в суд. «На практике такие нарушения часто устраняются уже при первой жалобе, поскольку в законе достаточно ясно прописаны эти нормы», - отмечает парламентарий.

Пожалуй, наиболее частая проблема, с которой сталкиваются родители учащихся, — это попытки руководителей школы провести ремонт учебного заведения за их счет. Аршинова обращает внимание на то, что это противозаконная практика. В соответствии с Законом «Об образовании», обязательства по ремонту или закупке пособий целиком несут муниципалитеты и госорганы.

«Руководство школ или учителя не вправе требовать или даже просить родителей учеников оказывать какую либо финансовую поддержку на содержание школ и обеспечение образовательного процесса», - подчеркивает законодатель.

То же касается и поборов на охрану школы или университета. В законодательстве чётко указано, что учебное заведение обязано своими силами обеспечивать безопасность учеников, когда они там находятся. Впрочем, если у родителей есть желание усилить охрану, то они могут делать это добровольно за собственные средства.

Согласно статье 35 Закона «Об образовании», на время обучения лишь в пределах федеральных государственных образовательных стандартов в пользование ученикам бесплатно предоставляются учебники, учебные пособия и учебно-методические материалы. Все материалы сверх этих стандартов (в том числе факультативные, дополнительные) - это, по словам Алены Аршиновой, «добровольный выбор родителей и обучающихся, за свой счёе либо за счет школы, если будет такое решение школы».

В соответствии с Законом «Об образовании», напоминает депутат, государственная и муниципальная школа должна бесплатно предоставлять ученикам средства обучения и воспитания, к которым относится и спортивный инвентарь. Поэтому никто не вправе обязать родителей приобретать ребёнку лыжи для занятий физкультурой.

Многие родители не знают, какие льготы и бонусы положены их детям-студентам. Аршинова разъясняет, что они могут бесплатно посещать государственные и муниципальные музеи - культурные учреждения обязаны не реже раза в месяц предоставлять студентам такую возможность. В остальные дни в кассах можно купить льготный билет. Также вузы, имеющие государственную аккредитацию, дают студентам-очникам отсрочку от армии, причем не только специалистам и бакалаврам, но и аспирантам и магистрантам. Наконец, студентам положены льготы на проезд в общественном транспорте.

Многих волнует вопрос, кому положены общежития. По словам депутата, они полагаются прежде всего иногородним студентам и льготникам, например сиротам. Остальные места в общежитии распределяются на конкурсной основе — с учетом набранных баллов по ЕГЭ и вступительным испытаниям, а также по результатам участия в олимпиадах.

«Даже если вы учитесь на платном, вы можете получить комнату. Решение о предоставлении общежития студенту принимается каждым учебным заведением самостоятельно», — напоминает парламентарий.

Расхожее мнение о том, что в академический отпуск можно уходить без угрозы отчисления лишь однажды, не соответствует действительности. На самом деле уйти в академический отпуск (он не может длиться больше двух лет) можно столько раз, сколько необходимо по медицинским показаниям, семейным и иным обстоятельствам. Для этого нужно написать заявление, получить заключение врачебной комиссии или другие документы, подтверждающие основание для предоставления «академа».

Еще один важный вопрос касается налоговых вычетов за платное образование. Аршинова напоминает, что вычет по НДФЛ можно получить при платном обучении не только в государственном или муниципальном учебном заведении, но и в частном вузе при наличии у него лицензии. Если студент работает и платит сам за себя, форма обучения значения не имеет. Если же за него платят родственники, то вычет они получат лишь при условии, что студент учится на дневном отделении. Подать заявление на вычет можно в течение трёх лет с момента оплаты обучения.

Что касается государственных академических стипендий, то они назначаются дважды в год по результатам сессии. Если у студента нет неудовлетворительных оценок и хвостов, то он вправе рассчитывать на получение госстипендии. Стипендии президента России и правительства РФ получают, например, студенты-очники третьего курса и старше - победители олимпиад, творческих конкурсов, авторы открытий двух и более изобретений, научных статей. Кроме того, существуют негосударственные стипендии, назначаемые юрлицами или физлицами, в том числе направившими студентов на обучение. А сами вузы, между прочим, могут назначать повышенные стипендии своим студентам за хорошую учёбу и за особые достижения в научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной деятельности.