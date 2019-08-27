Общество

Молодежный парламент предлагает создать единую электронную площадку для всех вузов страны

В Молодежном парламенте при Госдуме предлагают разработать общую федеральную электронную платформу для всех вузов России — соответствующее письмо молодые политики намерены в ближайшее время направить на имя министра науки и высшего образования РФ Михаила Котюкова, рассказал «Парламентской газете» заместитель председателя Молодежного парламента при Госдуме Дмитрий Шатунов.

«Сейчас каждый вуз имеет право создавать отдельные электронные площадки на базе своих сайтов и размещать на этих площадках курсы, которые студент может пройти онлайн и тем самым получить зачет. Однако это процесс сложный и затратный. Поэтому высшие учебные учреждения, которые не могут позволить себе такую практику, делают это на удаленных коммерческих платформах. Мы же предлагаем сделать такую систему всероссийской», — сообщил Шатунов.

Предполагается, что к федеральной системе подключатся все вузы страны — университеты смогут загружать на платформу свои курсы, тесты, лекции, аудио и видеофайлы. Новая площадка позволила бы преподавателям делиться информацией.

Кроме того, по словам Шатунова, платформа могла бы сделать высшее образование более доступным для студентов из отдалённых регионов.

«Мы готовимся направить соответствующее письмо в Министерство образования в ближайшее время», — добавил он.