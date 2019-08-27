Общество

Ученые открыли способ искоренения малярии

Международная группа ученых совершила открытие, которое в будущем сможет помочь разработать лекарства, излечивающие и блокирующие распространение малярии. Об этом пишет «ФедералПресс».

Исследователям удалось выявить белок малярийного плазмодия, который очень важен для развития паразита на протяжении всего его жизненного цикла. Полученные данные говорят о том, что препараты, прицельно действующие на этот белок, позволят лечить малярию на любых этапах, значительно улучшая прогноз её течения.

Следующим этапом для учёных станет разработка препарата, подавляющего действие опасного белка, и его клинические испытания.

Малярия — группа инфекционных заболеваний, которые передают человеку самки малярийных комаров. Симптомами болезни являются высокая температура, озноб, увеличение размеров селезенки и печени, появление анемии.