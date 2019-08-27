Общество

Александр Козловский побывал на торжественных линейках в нескольких школах Великих Лук

Сегодня, 2 сентября, депутат Государственной Думы Александр Козловский побывал на торжественных линейках, посвященных Дню знаний, в Центре специального образования № 3 и Кадетской школе города Великие Луки.

В Центре специального образования города обучается 161 ребенок. Образовательное учреждение дает знания особенным детям – в школе учатся более 60 школьников с особенностями здоровья, 56 детей с тяжелыми дефектами. Работают с учениками компетентные педагоги с профильным образованием. Классы малокомплектные - это дает возможность работать индивидуально с каждым ребенком.

Директор Центра специального образования №3 Татьяна Самарина показала Александру Козловскому школьные помещения: классы индивидуальной работы, слесарские и швейные мастерские, кабинеты домоводства и игровые комнаты. По словам директора, уже на этапе школьного обучения дети могут приобрести профессию и продолжить обучение в одном из колледжей Великих Лук.

На торжественной линейке, поздравляя учеников, педагогов и родителей Александр Козловский отметил, что День знаний в большей степени праздник для первоклассников и выпускников. «Желаю, чтобы в школе первоклашки нашли своих друзей и получили те знания, которые будут использовать на протяжении всей жизни. Главное, чтобы учеба была в удовольствие! А тем, кто в этом году заканчивает школу, хочу пожелать найти свой профессиональный путь, который станет залогом жизненного успеха!», - сказал депутат Госдумы.

Кроме того, Александр Козловский подарил школе волейбольные мячи, а лучших педагогов и учеников – заместителя директора школы Галину Сиряченко, ученика 9 класса Ивана Парамонова и представителя родительского комитета Гаянэ Есаян - наградил Благодарственными письмами депутата Госдумы.

Затем депутат Госдумы РФ поздравил с Днем знаний педагогов и учеников Кадетской школы Великих Лук. Здесь линейка началась с важного для юных кадетов ритуала – поднятия российского флага. После этого учеников, родителей и педагогов поздравил директор кадетской школы Игорь Гоголев. Он отметил, что кадетская школа – единственное учреждение в Псковской области, имеющее лицензию на кадетское образование.

В своем выступлении Александр Козловский подчеркнул, что День знаний – праздник, который касается каждого человека. Он пожелал ученикам и педагогам успехов в новом учебном году, а родителям – терпения и сил. «Без родительского участия, только школой, мы не сможем воспитать настоящих граждан России и патриотов Родины», - отметил он и подарил кадетской школе спортивный инвентарь, а также наградил Благодарственными письмами директора школы Игоря Гоголева, заместителя директора Ратмира Магарамова, активных учеников – Ксению Малышеву и Сергея Коровко, а также председателя родительского комитета Ирину Петрову.