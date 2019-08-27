Общество

Для жителей Усвятского района открылся доступ к 300 тыс электронных книг

В Усвятском районе открыт доступ к электронной библиотеке «ЛитРес». Специализированные баннеры с QR-кодом, обеспечивающим доступ к электронной библиотеке, установлены в библиотечном отделе Усвятского районного центра культуры. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональной администрации.

Тестирование системы прошло в рамках в рамках торжественного мероприятия «Здравствуй, школа, это мы!». Методическую поддержку сотрудникам библиотечного отдела Усвятского РЦК оказали специалисты Псковской областной библиотеки. В ходе тестирования было проверено осуществление доступа к «ЛитРес» с помощью мобильных устройств и разные варианты записи читателей. В настоящее время для жителей Усвятского района открыт доступ к более 300 тыс книг электронной библиотеки.

Любой желающий может обратиться в Усвятскую районную библиотеку, где ему будет присвоен читательский номер и логин для пользования новой системой.

Отметим, что проект реализуется при поддержке администрации Псковской области в рамках соглашения, подписанного с Российским книжным союзом. Мероприятия осуществляются в рамках государственной программы Псковской области «Культура, сохранение культурного наследия и развитие туризма на территории области»