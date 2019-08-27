Общество

Заместитель руководителя УФНС России по Псковской области проведет прием граждан в приемной президента

5 сентября заместитель руководителя УФНС России по Псковской области Алексей Павлов проведет прием граждан по вопросам налогообложения в региональной приемной президента Российской Федерации.

Прием, который осуществляется в соответствии с графиком, утвержденным распоряжением главного федерального инспектора по Псковской области, руководителя региональной приемной президента Российской Федерации Андрея Калинина, пройдет по адресу: г. Псков, ул. Некрасова, 23 с 09.00 до 12.00.

Отметим, УФНС России по Псковской области стремится к расширению границ взаимодействия с налогоплательщиками и нацелено на увеличение открытости государственных структур, построение максимально прозрачного диалога с гражданами и оказание бесплатной юридической помощи.

Обратная связь с гражданами позволяет совершенствовать качество предоставления государственных услуг, в том числе по бесплатному информированию. Поэтому руководство регионального налогового управления проводит консультирование в приемной Президента на регулярной основе.

Чаще всего граждан, обращающихся в приемную президента, интересуют вопросы, связанные с налогообложением физических лиц и порядком предоставления льгот.