Общество

Михаил Ведерников доложил Дмитрию Медведеву о планах по развитию системы образования в регионе

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в понедельник, 2 сентября, принял участие в совещании, которое в режиме видеоконференцсвязи провел председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев. Основной темой для обсуждения стало строительство общеобразовательных и дошкольных образовательных организаций в рамках реализации национальных проектов «Демография» и «Образование». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе региональной администрации.

«Была развернута масштабная стройка, чтобы у каждого ребенка в нашей стране была возможность учиться в нормальной, современной школе. К началу учебного года двери открыли более 170 новых учебных заведений, а до конца года в строй введут еще около 200», — отметил премьер-министр России. Медведев также напомнил, что на создание новых учебных мест, приведение школ в порядок на период с 2016 по 2021 годы на условиях софинансирования заложено около 200 миллиардов рублей. Эти средства позволили уже создать свыше 155 тыс новых мест.

Находясь на площадке перед новой школой в городе Дно, глава региона вышел в эфир совещания и доложил премьер-министру РФ о планах по развитию системы образования региона, деталях реализации нацпроектов «Образование» и «Демография». Михаил Ведерников поблагодарил Дмитрия Медведева за поддержку в строительстве новой школы в Дно. Образовательное учреждение, заметил Глава региона, построена за год на месте аварийного корпуса, где ребята учились в две смены.

«Эта третья школа, открытая за три года в области, и первая за несколько десятилетий, которая построена в районном центре. Мы еще 8 заявок направили в Министерство просвещения Российской Федерации, готовы строить не по одной, а по две школы в год, если будет поддержка», — отметил в своем докладе Михаил Ведерников.

Дмитрий Медведев положительно оценил реализованный проект, заметив, что особенно важно, что новая школа построена именно в районном центре.

Напомним, строительство образовательной школы в Дно велось в рамках нацпроекта «Образование». На эти цели было направлено порядка 370 млн рублей. Кроме того, по нацпроекту Псковская область получила 670 млн рублей на строительство еще одной новой школы в Великих Луках, которую планируется сдать в следующем году.

Также в регионе в рамках национального проекта «Демография» ведется активное строительство детских садов и яслей. Уже приступили к работе два детских сада в Псковском районе и Великих Луках, где в общей сложности создано 140 мест для детей до 3-х лет. В рамках федерального проекта «Содействие занятости женщин — создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» до конца года будет построено 5 детских садов и две пристройки к дошкольным учреждениям. Всего в этом году в регионе будет открыто более 1,2 тыс дополнительных мест для детей раннего возраста.