Общество

В России по решению Минюста ликвидированы шесть политических партий

Министерство юстиции России ликвидировало шесть политических партий, сообщается в понедельник, 2 сентября, на сайте ведомства.

Как пишет «Деловой Петербург», решением ведомства прекращена деятельность политических организаций «За женщин России», «Союз горожан», «Народная партия России», «Социал-демократическая партия России», «Партия пенсионеров России» и «Города России».

Отмечается, что партии ликвидированы на основании вступивших в законную силу решений Верховного суда РФ.

Согласно российскому законодательству, если партия не участвовала в выборах 7 лет подряд, ее могут ликвидировать по решению Верховного суда и организация исключается из списка политических сил, которые имеют право участвовать в выборах.