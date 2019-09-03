Общество

Александр Козловский поблагодарил педагога Дома детского творчества за добросовестный труд

В Великих Луках в отделе туризма, краеведения и экологии Дома детского творчества прошел традиционный педсовет, посвященный началу нового учебного года. Перед тем, как начать обсуждение вопросов учебно-воспитательной работы, директор Дома детского творчества Татьяна Зернова отметила выдающегося педагога-организатора, руководителя музея истории 254-го Гвардейского стрелкового полка им. Героя Советского Союза Александра Матросова Нину Кузнецову, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Александра Козловского.

Нина Кузнецова проработала руководителем музея на протяжении 11 лет. Сейчас педагог приняла решение уйти на заслуженный отдых.

«Нина Алексеевна за время работы добилась больших результатов, - сказала Татьяна Зернова. – в апреле 2019 года наш музей стал лауреатом всероссийского конкурса под эгидой партии «Единая Россия» и это одно из высоких достижений, которого удалось достичь в том числе и благодаря заслугам руководителя учреждения».

За добросовестный труд, педагогическое мастерство, высокие организаторские способности, активное участие в патриотическом воспитании молодого поколения Нину Кузнецову наградили Благодарственным письмом депутата Госдумы РФ Александра Козловского.

Помощник парламентария Лиана Кулаченкова передала Нине Кузнецовой самые теплые пожелания добра, крепкого здоровья и благополучия.