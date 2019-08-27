Общество

Меры поддержки педагогов губернатор обсудил с учителями и родителями дновской школы

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в понедельник, 2 сентября, встретился с педагогическим коллективом и представителями родительского комитета новой общеобразовательной школы города Дно. На ней также присутствовали председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов, председатель регионального комитета по образованию Александр Седунов и председатель Псковской областной организации Профсоюза работников народного образования и науки РФ Наталья Горбачева, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Псковской области.

«Ваша профессия очень нужна, ведь от того, насколько комфортно вы будете себя чувствовать, будет зависеть то, какое образование вы дадите нашим детям», - сказал глава региона, приглашая участников встречи к открытому диалогу.

В первую очередь речь на неформальной встрече зашла о дополнительных мерах поддержки педагогического сообщества. Михаил Ведерников обратил внимание, что в настоящее время совместно с Псковским областным Собранием депутатов прорабатывается вопрос единоразовых выплат для заслуженных педагогов. «Должны быть дополнительные формы поддержки, премии или гранты и для молодых учителей, которые развиваются, ищут себя в профессии, показывают хорошие результаты», - отметил Михаил Ведерников и добавил, что в конце сентября в Псковской области состоится большой педсовет, на котором в числе прочих планируется обсудить и этот вопрос.

Глава региона также проинформировал о старте программы «Земский учитель», в рамках которой будет оказана поддержка педагогам на селе. Михаил Ведерников отметил, что Псковская область ведет работу с правительством РФ, чтобы увеличить размер субсидии. Это может стать хорошим стимулом для учителей, чтобы оставаться работать в сельской местности.

Наталья Горбачева подняла вопрос об организации медицинской диагностики для учителей, которые должны иметь возможность оперативно проходить необходимые обследования. Михаил Ведерников рассказал, что соответствующее поручение Комитету по здравоохранению уже направлено. «Необходимо наладить работу по первичной диагностике заболеваний. Медицина должна стать доступнее для представителей востребованных в регионе профессий. Мы будем использовать все возможности, чтобы проводить диспансеризацию», - отметил губернатор Псковской области, и обратил внимание, что в этой работе могут быть использованы возможности мобильных ФАПов, чтобы не отрывать педагогов в удаленных школах от учебного процесса.

В ходе общения с главой региона педагоги подняли и актуальную для них тему приобретения учебников и школьных пособий. Губернатор пообещал проработать вопрос увеличения финансирования на покупку школьных учебников с руководством Министерства просвещения РФ.

В завершении беседы представители родительского комитета поблагодарили главу региона за открытие новой школы и заметили, что с открытием новой школы многие семьи стали спокойны за качество образования своих детей. Директор школы Татьяна Щукина в свою очередь заверила, что коллектив школы и ученики будут бережно относиться к новому зданию и оборудованию.

Напомним, в рамках поездки в муниципалитет губернатор Псковской области Михаил Ведерников принял участие в торжественной линейке, посвященной Дню знаний. Новая школа возведена по типовому проекту в соответствии с современными требованиями к организации образовательного процесса. Строительство велось в рамках нацпроекта «Образование», а также государственной программы «Содействие созданию в субъектах РФ новых мест в общеобразовательных организациях».