Общество

В Порхове примут меры по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения

Прокуратурой Порховского района проведена проверка исполнения водоохранного законодательства при осуществлении деятельности муниципальным производственным водопроводно-канализационным предприятием Порховского района «Водоканал», сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре Порховского района.

Согласно части 2 статьи 47 Федерального закона от 20.12.2004 №166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» сброс в водные объекты рыбохозяйственного значения и рыбоохранные зоны вредных веществ, предельно допустимые концентрации которых в водах водных объектов рыбохозяйственного значения не установлены, запрещается.

В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» водные объекты, используемые в целях питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, а также в лечебных, оздоровительных и рекреационных целях, в том числе водные объекты, расположенные в границах городских и сельских населенных пунктов, не должны являться источниками биологических, химических и физических факторов вредного воздействия на человека.

Кроме того, пунктом 1 части 6 статьи 60 Водного кодекса РФ установлено, что при эксплуатации водохозяйственной системы запрещается осуществлять сброс в водные объекты сточных вод, не подвергшихся санитарной очистке, обезвреживанию (исходя из недопустимости превышения нормативов допустимого воздействия на водные объекты и нормативов предельно допустимых концентраций вредных веществ в водных объектах).

Вместе с тем, проведенной проверкой установлено, что МП «Водоканал» в отсутствие разрешения на сброс загрязняющих веществ осуществляет сброс сточных вод от жилых домов в реку Бахаревка и в последующем в реку Шелонь по выпуску, расположенному в д. Логовино Порховского района Псковской области. Очистные сооружения отсутствуют, производственный контроль за качеством сточных вод организацией не осуществляется.

В этой связи прокуратурой района в адрес главы Порховского района внесено представление с требованием устранения выявленных нарушений закона, причин и условий, им способствовавших, и привлечения к ответственности виновных лиц.

Рассмотрение акта реагирования и реальное устранение нарушений закона взяты прокуратурой района на контроль.