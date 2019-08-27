Общество

Ремонт автодорог и проблемы формирования современной городской среды обсудят завтра на очередной встрече Клуба председателей советов многоквартирных домов Пскова

Завтра, 3 сентября, в 18.00 в конференц-зале бизнес-центра по адресу ул.М.Горького, 6А состоится очередная встреча Клуба председателей советов многоквартирных домов Пскова.

Среди заявленных тем встречи:

- Ремонт автодорог в Пскове в 2019 году и в планируемые периоды в рамках утвержденных программ (замначальника УГХ администрации Пскова Александр Грацкий)

- Реализация программы и порядок участия в программе «Формирование современной городской среды МО «Город Псков» (начальник отдела инновационного развития УГХ администрации города Пскова Екатерина Вишнякова)

- Работа Общественного совета при Комитете по региональному контролю и надзору Псковской области (Нина Каштанова).

К участию приглашаются активные собственники квартир, а также председатели советов многоквартирных домов.