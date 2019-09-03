Общество

Эксперты выяснили среднюю зарплату директора производства в Пскове

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы Superjob проанализировал зарплаты директоров производств в 70 крупнейших городах России, в том числе в Пскове.

Так, по данным Superjob, директор производства в Пскове в среднем получает 114 000 рублей, когда его коллеги в Москве могут рассчитывать в среднем на заработок в 175 000 рублей в месяц, а в Санкт-Петербурге –

161 000 рублей в месяц.

В соседних крупных городах средняя зарплата представителей данной профессии достигает следующих показателей: Тверь – 126 000 рублей, Великий Новгород – 114 000 рублей, Смоленск – 114 000 рублей, Ленинградская область – 137 000 рублей в месяц.