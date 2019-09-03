Общество

В Пскове открылся Яндекс.Лицей

30 августа стартовал набор в Яндекс.Лицей в Пскове. Это бесплатные курсы для школьников, которые хотят научиться программировать. Для поступления нужно успешно пройти онлайн-тест на умение логически мыслить, а затем собеседование. Подать заявку можно на сайте проекта до 11 сентября.

В Яндекс.Лицей принимаются ученики 8 и 9 классов. Программа обучения рассчитана на два года. Первый год ребята изучают Python, а на втором - осваивают основы промышленного программирования и работают над учебными проектами. Занятия ведут опытные преподаватели, которые прошли обучение в Яндексе.

«В Яндекс.Лицее ребята могут уже на школьной скамье попробовать себя в роли программиста и получить навыки, которых хватит для работы стажёром или младшим разработчиком. Это хороший старт для школьников, которым интересны современные технологии. Многие наши выпускники получают призы на олимпиадах, в хакатонах и участвуют в конкурсах наравне со взрослыми программистами», — рассказывает руководитель Яндекс.Лицея Марина Суслова.

В Пскове Яндекс.Лицей будет работать на современной площадке для обучения и творчества в сфере информационных технологий для детей и подростков «IT–cube», которая находится по адресу г. Псков, ул. Кузнецкая, 13. Занятия по Программированию на Python (Яндекс.Лицей) проходят два раза в неделю во второй половине дня. Выбрать удобную площадку можно на сайте yandexlyceum.ru.

Яндекс.Лицей появился в 2016 году. В Псковской области он будет работать при поддержке комитета по образованию Псковской области. Проект рекомендован АНО «Цифровая экономика». В этом году Яндекс.Лицей набирает школьников почти на 300 площадках в 131 городе России и Казахстана. В 18 городах он будет работать на базе детских учебных центров IT-cube — по соглашению с Фондом новых форм развития образования. По сравнению с прошлым годом география проекта увеличилась более чем в два раза.