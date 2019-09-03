Общество

В ПФР хотят пересмотреть механизм выплат накопительной пенсии

Пенсионный фонд России рекомендует изменить расчет пороговой суммы, которая определяет ежемесячный или единовременный порядок выплаты накопительной пенсии, пишет РБК.

Так, предлагается увеличить сумму накоплений, ниже которой можно будет получить всю накопленную пенсию единовременно, а не в виде ежемесячных выплат, а накопительную пенсию будут получать лишь те граждане, у которых она превысит 20 процентов от федерального прожиточного минимума пенсионера - 8846 рублей.

Отмечается, что сейчас россияне, выходящие на пенсию, получают накопления единовременно, если рассчитанная для них накопительная пенсия ниже пяти процентов от общей суммы выплаты, в остальных случаях назначается накопительная пенсия. По подсчетам ПФР, для назначения такой пенсии нужно иметь около 177 тысяч рублей накоплений.

По словам главы аналитической службы НПФ «Сафмар» Евгения Биезбардиса, для получения накопительной пенсии нужно будет иметь на счету 450–500 тысяч рублей, а такими суммами располагают лишь единицы: в среднем счет застрахованного лица в НПФ составляет 73 тысячи рублей.

Он подчеркнул, что такие меры приведут к увеличению числа единовременных выплат и буквально к остановке назначения накопительной пенсии.