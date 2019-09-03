Игорь Николаев раскрыл смысл песни «3 сентября»

Российский музыкант Игорь Николаев, являющийся автором текста песни «3 сентября», рассказал о создании этого хита.
Как пишут «Известия», в последние годы композиция, исполненная Михаилом Шуфутинским, стала поводом для множества мемов и предположений о том, какой смысл стоит за ней.
По словам Николаева, весь хайп вокруг композиции ему приятен, но никакого особого значения у этой даты нет.
2 сентября музыкант Юрий Лоза сравнил шутки про свою песню «Плот» с композицией «3 сентября». По его словам, мемы про «Плот» актуальны в течение всего года, чего не скажешь о песне Шуфутинского.