Общество

Игорь Николаев раскрыл смысл песни «3 сентября»

Российский музыкант Игорь Николаев, являющийся автором текста песни «3 сентября», рассказал о создании этого хита.

Как пишут «Известия», в последние годы композиция, исполненная Михаилом Шуфутинским, стала поводом для множества мемов и предположений о том, какой смысл стоит за ней.

По словам Николаева, весь хайп вокруг композиции ему приятен, но никакого особого значения у этой даты нет.

«Должен признаться, за этой датой ничего не стоит, просто строчка идеально легла на мелодию моего друга Игоря Крутого, а потом она обросла сюжетом, драмой и появилось даже второе сентября, где “было все у нас всерьез”. Так рождаются песни, те, которые надолго», - написал артист в Instagram.

2 сентября музыкант Юрий Лоза сравнил шутки про свою песню «Плот» с композицией «3 сентября». По его словам, мемы про «Плот» актуальны в течение всего года, чего не скажешь о песне Шуфутинского.