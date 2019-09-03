Общество

Александр Братчиков посоветовал псковичам со Стахановской получить детскую площадку через федеральную программу

Глава администрации Пскова Александр Братчиков порекомендовал жильцам, проживающих в домах на улице Стахановской и в домах № 9 и № 11 на улице Яна Фабрициуса, подать заявку на участие в федеральной программе «Формирование современной городской среды».

Такой ответ Александр Братчиков дал на обращение, размещенное на сайте губернатора одним из собственников. В этой жалобе местный житель попытался привлечь внимание властей к детской площадке у дома № 6 по улице Стахановской. Конструкции, расположенные на территории площадки, стали представлять опасность, и их убрали. Так, площадь опустела.

Само сообщение выглядит следующим образом: «Спасибо, что в течение двух дней все опасные элементы детской площадки убрали. Сейчас жильцы нашего дома добиваются у управления городского хозяйства (УГХ), чтоб нам поставили новую детскую площадку или заменили то, что убрали. У нас огромный двор, территория для детей. На ней осталась всего одна горка, качели и "крутилка", которая не работает уже 3 года. Песочницы - давно разломались, и за все лето песок не был привезен ни разу. В УГХ наш двор в плане не стоит, так как бюджет - маленький, и они решили сделать несколько маленьких дворов, а не один большой. Но наш двор - проходной. Там в хорошую погоду играет около 30 - 60 детей. Мы очень просим прислушаться к жителям Яна Фабрициуса, 9 и 11, и Стахановской в целом. Нам не надо несколько маленьких площадок! Нам надо одну большую, ведь на этой территории и так играют дети».

Федеральная программа

Ответственным по вопросу назначили Александра Братчикова. Глава администрации Пскова, в свою очередь, отметил, что пока за средства из городского бюджета площадку сделать не получится: «По вопросу установки нового игрового оборудования бюджетом Пскова на 2019 год и плановый период 2020 - 2021 годы, утвержденным решением Псковской городской Думы (№ 538 от 26 января 2018 года), не предусмотрено финансирование работ по благоустройству территории у вышеуказанных домов».

Далее глава администрации муниципалитета предлагает собственникам обозначенных домов поучаствовать в федеральной программе «Формирование современной городской среды».

«Благоустройство данной территории возможно по федеральной программе «Формирование современной городской среды. С 2017 года муниципальное образование "Город Псков" участвует в реализации федеральной программы «Формирование современной городской среды», предусматривающей дополнительное финансирование мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий, - ответил Александр Братчиков. - Муниципальная программа «Формирование современной городской среды муниципального образования "Город Псков" на 2018 - 2022 годы» (далее - программа) утверждена постановлением администрации Пскова (№ 2588, от 22 января 2017 года) и размещена в открытом доступе на официальном сайте администрации города».

Глава администрации Пскова также добавил, что перечень мероприятий программы предусматривает не только ремонт существующих элементов благоустройства, но и озеленение, установку детского спортивно-игрового оборудования, обеспечение освещения, установку малых архитектурных форм.

Площадки по заявкам

«Включение объектов в Программу осуществляется по итогам рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц (жителей многоквартирных домов). Порядок подачи и рассмотрения заявок для включения дворовых территорий в Программу утвержден постановлением администрации Пскова (№ 1981, от 09 октября 2017, приложение 2) и опубликован в открытом доступе на официальном сайте администрации Пскова, - подчеркнул Александр Братчиков. - Руководствуясь положениями указанных документов, жители домов №9, 11 по улице Яна Фабрициуса и №6, 8 по улице Стахановская и иные заинтересованные лица вправе самостоятельно инициировать благоустройство приведенной территории путем подачи соответствующих предложений после размещения администрацией города Пскова извещения о сроках подачи заявок».

Глава администрации муниципалитета дополнительно сообщил, что пока соответствующая заявка от собственников отсутствует - «включение объектов в программу не представляется возможным».

Александр Братчиков заключил: «В соответствие с извещением, размещенным на сайте администрации Пскова, прием заявок начнется со 2 сентября 2019 года».

Однако собственник, который разместил сообщение на сайте губернатора, уверил корреспондента Псковской Ленты Новостей, что по указанной программе провести работы не получится: «Эта программа подходит, если территория не размежевана. А земля, на которой стоит площадка, размежевана, и принадлежит жильцам одного дома. Видимо, только сами жильцы и смогут что-то изменить. Но необходимая сумма - непосильна для нас. Скорее всего, нашим детям все же будет негде играть!».