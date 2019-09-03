Общество

Галина Неваленная: Максималист по натуре

В этом году подразделения ГБУЗ «Псковская городская поликлиника» отметят сразу несколько юбилеев: поликлинике №1 на улице Кузнецкой исполняется 70 лет, поликлинике №2 на Коммунальной - 50, а третья поликлиника будет праздновать 30-летие. На протяжении многих лет городские поликлиники существовали как самостоятельные учреждения, а с 2015 года были объединены в одно юридическое лиц - ГБУЗ «Псковская городская поликлиника». Его возглавила Галина Неваленная, известный в городе акушер-гинеколог, с 2009 года - главврач поликлиники №3. В какой-то момент Галина Ивановна поняла: ее миссия лежит не только в плоскости решения проблемных вопросов здравоохранения, и активно занялась общественной деятельностью под эгидой Союза женщин России и Псковского регионального штаба Общероссийского народного фронта... И вот новая высота, которую ей предстоит взять. 8 сентября в Пскове пройдут довыборы депутата городской Думы по одномандатному избирательному округу №13. В числе восьми кандидатов - Галина Неваленная. Как она пришла работать в медицину? Почему работа врача — не только диагностика и лечение, но и общественная нагрузка? Зачем руководителю учреждения здравоохранения идти в депутаты? Подробнее об этом и многом другом читайте в интервью.

- Галина Ивановна, как вы для себя решили, что станете врачом? Это была семейная традиция, дань времени?

- Я давно уже считаю Псков своим родным городом: большую часть жизни я провела здесь. До 18 лет жила с родителями, потом училась в Калининском государственном медицинском институте, а в 1985 году приехала в Псков по распределению. Мои родители не врачи, но многие женщины по материнской линии занимались повивальным ремеслом. Так что можно сказать, что зов предков все-таки сыграл свою роль: я ведь тоже выбрала специализацию в акушерстве и гинекологии. Кроме того, моя бабушка и ее сестра работали в медицине. Еще будучи совсем маленькой девочкой, я любила играть в доктора. Папа сделал мне чемоданчик, как у фельдшера скорой помощи, куда я сложила все свои «инструменты» - флакончики и шприцы, которые приносили мне с работы мои родственницы-врачи, и «лечила» своих кукол и плюшевого медведя. Они были набиты опилками и очень стойко переносили все манипуляции - достаточно было просушить. В общем, больших вопросов по поводу выбора профессии у меня не было. Кроме того, в моей семье был культ добра и любви к ближнему. Очень высока была ценность бескорыстной помощи - когда ты помогаешь тому, кому хуже, просто потому, что ты можешь это сделать. Это идет от моих родителей, от бабушек и дедушек: если человек обратился к тебе за помощью, не жалей своего времени и душевных сил на ту помощь, которую ты можешь оказать. И это были не какие-то нравоучения - все мои родные жили так, постоянно помогая другим людям. Этому же учила школа: у нас был очень сплоченный класс, мы постоянно боролись за то, чтобы быть лучшими. И добивались этого: у нас, например, в классе было шесть золотых медалистов, была принята практика шефства, взаимовыручки, и это тоже воспитывало характер.

- И все эти высокие идеалы выдержали проверку реальностью?

- Выдержали: я никогда не испытывала сомнений или сожалений по поводу своего выбора и не разочаровывалась в профессии. Обычно окончательный выбор специализации происходил на шестом курсе, но я уже со второго курса была уверена, что буду акушером-гинекологом. Этой темой я занималась в рамках работы студенческого научного общества, по этому профилю работала уже во время учебы. Нам доверяли, не было такого, чтобы «били по рукам», как неумелых или неопытных. И если было желание, можно было многому научиться. Я максималист по натуре и взяла от вуза все, что можно было взять, и научилась всему, чему можно было научиться. Экзамен по специальности я сдала на «отлично», и когда настало время распределения, я могла выбирать, куда ехать.

- И выбрали Псков. Почему?

- Мы ехали сюда не вслепую: здесь жила моя одноклассница, которая окончила учебу раньше меня и работала здесь, я гостила у нее, и Псков мне понравился. Он показался мне уютным, чем-то похожим на прибалтийские города. Псков на самом деле отличается от городов центра России. Но был и еще один важный аргумент: главным гинекологом Псковской области на тот момент была Людмила Николаевна Умёнушкина, высококлассный профессионал и удивительно харизматичный человек. Она приезжала к нам в институт перед распределением. Для меня было важно не только получить работу, но и развиваться в профессии, и мне понравилось, как в Пскове поставлена работа. По приглашению Людмилы Николаевны в Псков тогда приезжали врачи и профессора из Ленинграда, проводили здесь операции, и я присутствовала на них. Это было не только престижно — получить такое доверие и допуск, но и полезно для собственного роста. Было много конференций, возможностей для научной работы. С 1985 и до 2009 года, пока меня не назначили руководителем городской поликлиники №3, я работала, по сути, на одном месте: в роддоме, впоследствии в Перинатальном центре. Главный врач занимается уже не только непосредственно врачебными вопросами, но и вопросами хозяйственной и экономической деятельности. Но я всегда стараюсь построить свою работу так, чтобы продолжать свою врачебную практику. Для меня это ценно.

- Галина Ивановна, вы не раз говорили, что профессия врача - это служение. В вашем случае получается, что оно вышло далеко за пределы врачебного кабинета, поскольку вы на протяжении последних лет занимаетесь общественной деятельностью: состоите в Союзе женщин России, являетесь сопредседателем регионального штаба Общероссийского народного фронта...

- Общественная нагрузка была мне знакома, начиная со школы. Помощь людям — один из моих жизненных принципов, а профессия врача, особенно акушера-гинеколога, очень располагает к обсуждению разных тем - не только диагнозов и способов лечения. Тема материнства и детства - не сугубо медицинская, она во многом социальная. Мы в Пскове начинали с нуля, но постепенно круг знакомств расширялся. И если в общении с пациентками возникали вопросы социального порядка – проблемы в отношениях с работодателем, устройства в детский сад - я по мере возможности участвовала в их решении. Когда я стала руководителем поликлиники, круг «не медицинских» вопросов расширился. Это были уже проблемы не только материнства и детства, а в целом проблемы взрослого населения, в основном пожилого; проблемы всего Запсковья… Вообще здоровье - не только диагнозы и назначенное лечение. Это общее благополучие человека, которое во многом зависит от тех обстоятельств и той окружающей среды, в которых он находится. Так что очень разная работа может быть направлена на поддержание здоровья.

- С чем, кроме чисто медицинских тем, вам приходилось работать локально как главному врачу городской поликлиники и глобально - как общественному деятелю?

- Локально - это множество частных проблем и вопросов, с которыми столкнулись люди: мои пациенты. Со всеми своими пациентами я сохраняю контакт и после того, как мы решили чисто медицинскую проблему. За то время, что я работаю в Пскове, с 1985 года, успели вырасти те дети, которых я когда-то принимала, есть ощущение семейственности и продолжающейся связи. И если ко мне обращаются за поддержкой, а я могу ее оказать, у меня нет мысли отказывать только потому, что «вас я уже вылечила». Был большой вопрос, касающийся сразу многих людей, - это дорожная инфраструктура у третьей поликлиники. Конкретно - перекресток улиц Индустриальной и Инженерной. Светофор для пешеходов там работал «правильно» с точки зрения норматива, но в поликлинику идут люди, которых принято называть маломобильными: пожилые, с травмами… Мы несколько лет поднимали эту проблему на всех уровнях: в городе, в области, на комиссиях по безопасности дорожного движения, и добились результата: в этом году начнется реконструкция перекрестка. Кроме того, будет приведена в порядок дорога возле самой третьей поликлиники, а также выделено место под парковку. До сих пор люди парковались на газоне, и можно было бы бесконечно ругать этих водителей, но это бессмысленно: прежде нужно обеспечить условия, когда нет необходимости нарушать правила.

Если говорить более широко, то мне близки все темы, касающиеся охраны семьи и здоровья. Одно время я занимала должность главного внештатного акушера-гинеколога города Пскова. Здравоохранение тогда было еще муниципальным, и мы занимались разработкой программы по охране репродуктивного здоровья молодежи. Для Псковской области с ее демографией это было крайне актуально. Одной из задач программы было снизить количество абортов. Когда мы обратились за финансовой поддержкой из бюджета, тот состав городской Думы не поддержал нас. Основная идея была - надо просто запретить молодежи раньше времени начинать взрослую жизнь. Понятно, что эта идея не работает. Несмотря на то, что мы получили отказ, мы продолжили работу, использовали в том числе волонтерские мощности, хотя в то время тема волонтерства еще не была такой популярной, как сейчас. И не сдавались. Следующий созыв городской Думы оказался более лояльным к нашим предложениям. А сейчас эти же темы стали основами государственных программ и приоритетных проектов. Здравоохранение на местах часто предвосхищает будущие глобальные, федеральные решения, потому что на местах проблемы виднее. И еще я который раз убеждаюсь, что опускать руки - это не вариант. Еще мои родители научили меня, что уныние - грех. Я сначала не понимала, за что мне делают замечание - за плохое настроение?.. Но теперь понимаю и поддерживаю это убеждение и каждую проблему рассматриваю как возможность для работы и роста.

- А какие инструменты дает вам участие в общественных организациях - в том же Народном фронте?

- На каком бы уровне я ни работала, я всегда защищаю интересы нашей поликлиники и здравоохранения в целом. А в конечном счете - интересы людей, их право на благополучную жизнь. В Общероссийском народном фронте я работаю как специалист и эксперт в вопросах здравоохранения - там достаточно много проектов по демографии и охране здоровья, и работаю там с момента организации самого Народного фронта. В отличие от партий эта организация объединяет людей, которые искренне и активно хотят изменить жизнь к лучшему. Здесь есть возможность напрямую озвучить проблемы президенту, Владимиру Владимировичу Путину, и не приветствуется популизм. Я не принимаю идею «борьбы ради борьбы»: нельзя «раскачивать лодку», оголтелая критика и бесполезная борьба только тратят силы. Важно конструктивное обсуждение, учет многих точек зрения. И в работе Народного фронта, кроме этого, есть экспертная оценка и контроль. Причем, что важно: это независимый контроль: общественники никак не заинтересованы в том, чтобы «не выносить сор из избы» и скрывать недостатки, - они заинтересованы в том, чтобы задуманные начинания реализовывались в неискаженном виде и приносили реальные изменения к лучшему. И эти изменения и нововведения рассматриваются с позиции простого человека, а не с точки зрения «хорошей статистики».

Все, что обсуждается на площадках Народного фронта, аккумулируется и обрабатывается. И даже если твой вопрос не прозвучал «в прямом эфире», возможность донести точку зрения все равно есть. Подготавливается своеобразный «дайджест», список тем и проблем, и представитель каждой площадки, каждого направления докладывает президенту об актуальных вызовах. И я отмечаю моменты, когда моя или объединенная точка зрения находит отклик, когда президент говорит на эту тему.

- Например?

- Например, сейчас в целом в России, и особенно в Псковской области, в здравоохранении ощущается кадровый дефицит. Прежде работала система распределения. Несмотря на то, что отработать нужно было всего три года, а потом можно было уехать, многие - и моя семья в том числе - приезжали по распределению, а оставались на всю жизнь. Но даже если врач после отработки принимал решение уехать, это время - становление в профессии – самое активное и азартное в карьере врача, и люди реально на многое способны. Потом систему распределения отменили, и это привело к сильному дисбалансу — и по количеству врачей в принципе, и по наличию определенных специальностей. А это, в свою очередь, приводит к тому, что не все врачи устраиваются по специальности и вынуждены переучиваться. Мы поднимали эту проблему на уровне региона, Медицинской палаты, на уровне ОНФ, но это не находило отклика. С одной стороны, подходы изменились, а с другой, говорилось, что система распределения нарушает конституционные свободы граждан и что регионы сами должны решать эти вопросы. Но такие дотационные регионы, как Псковская псковская область, никогда не выиграют соревнование с Москвой и Санкт-Петербургом. И здесь нужна именно государственная поддержка. Понятно, что распределение не должно быть принудительно-наказательной системой. Но я знаю студентов, которые с удовольствием работали бы на таких условиях - с четким пониманием, что они будут трудоустроены именно по своей специальности и получат определенные социальные гарантии. Чтобы реализовать эту систему, мы должны будем учесть все точки зрения. Не навязывать всем одни условия, а выделить тех, для кого это комфортно и приемлемо, а для кого - категорически нет, и предложить всем подходящие варианты. И вот буквально в начале этого лета снова пошло активное обсуждение темы распределения кадров. Курирующий направление здравоохранения в ОНФ доктор Леонид Рошаль собирает все мнения, информацию и предложения от регионов по этой теме. Это привело к тому, что президент дал поручение правительству о проработке вопроса - как лучше реализовать систему «распределения» выпускников медицинских вузов с учётом современных взглядов и потребностей региона. Это частный пример, который приводит к важным выводам. Когда мы объединяемся и работаем над какой-то темой - вопрос решается, хотя поначалу может казаться безнадежным.

- Галина Ивановна, 8 сентября вы будете участвовать в довыборах в Псковскую городскую Думу по одномандатному округу №13. Зачем вам, главному врачу «Псковской городской поликлиники», известному акушеру-гинекологу, это нужно?

- В должности главврача мне неизбежно приходится решать не только вопросы здоровья и лечения, но и общие житейские вопросы. Любой человек, занимающий руководящую должность, обречен совмещать свою профессиональную деятельность с общественной работой. Например, люди просто так могут прийти к нам в поликлинику и попросить, чтобы обновили асфальт во дворе: мы-то на крыльце поликлиники сделали пандус, а инвалиду-колясочнику со двора не выехать. И ты вовлекаешься в решение общественных вопросов, одно вытекает из другого. Поэтому, когда ко мне обратились с предложением принять участие в выборах, я уже не имела права отказаться. В любом случае эти вопросы нужно решать комплексно. Невозможно оказывать чисто медицинскую помощь. Все равно это распространяется и на житейские вопросы.

- Каков у вас настрой - сможете ли вы, в случае победы на выборах, эффективно совмещать депутатскую деятельность и работу в «Псковской городской поликлинике», чтоб одно не было в ущерб другому?

- А я и сейчас, не будучи депутатом, достаточно много времени уделяю общественной работе. Порой сталкиваюсь с тем, что не все вопросы могу решить, и мне приходится тратить на это больше времени. А обладая статусом депутата, я смогу напрямую обращаться во многие инстанции и организации. Когда ты просто главврач — это один уровень, а когда еще и депутат - уже другой.

- 13-й округ. Запсковье. Какие наиболее актуальные проблемы этого микрорайона вы для себя отметили?

- Хорошо знаю Запсковье, поскольку с 2009 года являлась главврачом третьей, а с 2015-го -главврачом объединенной поликлиники. В целом на Запсковье много проблем, если сравнивать с другими районами, а в 13-м округе особенно. Те же дороги и дворы. Если осенью там яма на яме, а зимой не прочищен от снега частный сектор, нашим докторам попросту не доехать на вызов. А у врача за смену бывает по 20, 30, а то и 40 вызовов - огромный объем работы, когда происходит подъем заболеваемости. Пациенты звонят, почему доктор не приехал, а доктор докладывает: потому что не проехать. Решая эти вопросы, мы неизбежно доходим до уровня городской власти. В случае моей победы на выборах, общественной работы у меня, конечно, прибавится, но зато я буду видеть напрямую результат и смогу контролировать, как решаются те или иные вопросы в части распределения бюджетных средств. Потому что, не секрет, что сейчас, когда здравоохранение находится в областном подчинении, некоторые вопросы на городском уровне стало решать труднее. Но я считаю: какая разница, в чьем подчинении находится сфера - людям должно стать лучше. Наши или не наши, муниципальные или не муниципальные - это вообще не разговор. И в гордуме как раз не хватает депутатского голоса, чтобы убедить других депутатов, что есть определенные приоритеты, которые обязательно надо учитывать.

Сейчас акцент, в том числе со стороны президента страны Владимира Путина, делается на первичное звено - на поликлиники. Мы никогда не сможем решить проблему поликлиник изолированно, без взаимодействия с городом, областью и федерацией. Все вместе должно работать, чтобы людям - и врачам, и пациентам - стало лучше. Так совпало, что я уже давно поднимала вопросы о том, чтобы в приоритетном порядке решать вопросы амбулаторно- поликлинического звена. Но, может, раньше кто-то считал, что я их выпячиваю, потому что являюсь главврачом поликлиники. Ну а теперь всем стало понятно, что это общегосударственные задачи.

*Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Псковской городской Думы по одномандатному избирательному округу №13 Неваленной Галины Ивановны