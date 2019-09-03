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Биолог объяснил, откуда взялись пираньи в реке Ловать

Заведующий кафедрой зоологии и экологии животных Псковского государственного университета Владимир Прокофьев утверждает, что рыбы семейства пираньевых в реке Ловать оказались из-за аквариумистов. Об этом сообщает сайт Поплавок.ру

Так как пираньи питаются мясом, то их содержать довольно затратно, поэтому бывшие владельцы просто выпускают их в реку. Такие случаи уже встречались в Сибири и под Москвой.

Ученый рассказал, что пираньи обитают в тропических водоемах Южной Америки, некоторые из них водятся в Африке. Всего в семействе пираньевых 90 видов, из которых 10 считаются опасными.

Прокофьев сомневается в том, что рыбаки из Великих Лук поймали именно паку. По словам ученого, чтобы точно определить вид пираньи, фотографии недостаточно, так как есть большое количество видовых признаков. По фото можно только сказать, что это типичная хищная пиранья.

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Также ученый сообщил, что тропические виды пираньи в наших водах с пониженной температурой размножаться не смогут, но смогут расти. Пираньи вряд ли смогут пережить заморозки.