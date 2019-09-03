Общество

Росстат назвал количество работающих женщин в России

В прошлом году в России были трудоустроены лишь 53,2 процента женщин. Это связано с тем, что часто женщины больше сфокусированы на семье и детях. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующее исследование Росстата.

По данным ведомства, в целом в России работает 59,8 населения в возрасте от 15 лет и старше. Занятость российских мужчин составляет 67,8 процента.

Что касается уровня безработицы, то в 2018 году он составлял 4,8 процента от численности рабочей силы, это те, кто искал работу и был готов приступить к ней. Примечательно, что среди женщин этот показатель был ниже, чем среди мужчин - 4,7 процента против 4,9 процента.

По словам эксперта, данные статистики можно объяснить спадом экономической активности и последующих увольнений сотрудников, среди которых женщины первыми попадают под сокращение, а также тем, что их таланты менее востребованы на современном рынке. Кроме того, существует вероятность роста теневой экономики и непрозрачности найма.