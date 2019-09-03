Общество

Исторический праздник «Воевода Шуйский» пройдет в Пскове 28 сентября

Псковский городской молодежный центр приглашает псковичей вспомнить героическую оборону города от войск Стефана Батория. Исторический праздник пройдет 28 сентября, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ПГМЦ.

«Воевода Шуйский» начнется в 12.00 с заупокойной литии в храме Рождества и Покрова Богородицы от Пролома (улица Свердлова, 1), далее праздник перенесется на набережную реки Великой, развернувшись у Покровской башни.

Псковичей ждут бесплатные экскурсии по предварительной записи, мастер-классы, дефиле исторического костюма, Показательные выступления клубов исторической реконструкции и праздничный концерт.

Организатором исторического праздника выступает Псковский городской молодежный центр. Соорганизаторы: Псковский государственный музей-заповедник, МП города Пскова «Городской парк культуры и отдыха им. А.С. Пушкина», комитет по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации города Пскова.