Общество

Новая детская площадка появилась во дворе на Инженерной, 16

Новая детская площадка появилась во дворе дома №16 по улице Инженерной в Пскове. Об этом сообщил Псковской Ленте Новостей депутат Псковской городской Думы по одномандатному округу №15, руководитель думской фракции «Единая Россия» Денис Иванов.

По его словам, детская площадка установлена в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды». Объем затрат - около 600 тыс рублей. «Дом на Инженерной, 16 - один из самых больших на моем округе, там проживает много семей с маленькими детьми, а конструкции детской площадки не обновлялись с 80-х годов и сильно устарели», - обозначил Денис Иванов необходимость установки новой игровой площадки во дворе. Теперь здесь появилась обновленная песочница, карусель, качели, детский городок, новые скамейки и урны. В целях обеспечения безопасности территория детской площадки огорожена.

Теперь, отметил депутат, на очереди установка игрового комплекса во дворе на улице Новоселов, 5 и 5-А, а в 2020 году новую детскую площадку установят на Инженерной, 14.

По словам Дениса Иванова, общий объем затрат, которые необходимо вложить на решение проблем 15-го округа, включая благоустройство дворов, установку детских площадок и организацию парковочных мест, составляет порядка 360 млн рублей. «Чтоб выполнить все задачи за счет государства, понадобится сто лет, если учесть, что на год на один депутатский округ из бюджета выделяется 3,6 млн рублей», - пояснил парламентарий. При этом он подчеркнул, что у жителей города пока еще не сформировано понимание того, что дворовая территория — это такая же их собственность, как и сам дом, в котором они живут, а значит содержать свой двор они должны сами, а не ждать, пока это сделает кто-то другой.

«Двор — это такая же собственность, как и квартира, дача, и политики должны набраться смелости, чтобы постоянно населению напоминать, что если вы являетесь собственниками квартиры, то и прилегающая к дому территория - тоже ваша собственность, и вы обязаны сами ее содержать либо возложить эту функцию управляющей организации. Самый эффективный собственник - это сами жители, - подчеркнул Денис Иванов. - И пока в сознании людей не произойдет перелома в этом направлении, мы не сможем кардинально решить вопрос с благоустройством дворов».

Напомним, что всего в этом году в Пскове установят в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» 13 детских и 3 спортивных площадки. Средства на проведение работ выделены из бюджетов разного уровня в рамках партийного проекта «Единой России» «Городская среда».