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Эксперты: В Псковской области, безусловно, есть перспективы для развития шахмат

В Пскове, безусловно, есть перспективы развития шахмат. В области достаточно большая конкуренция и есть ряд сильных шахматистов. Такое мнение высказали тренер ФИДЕ, заведующий московским лекторием Русского географического общества, праправнук Александра Петрова Кирилл Кузнецов и известный писатель, соавтор книги «Шахматная одиссея Александра Петрова» Владимир Линдер в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102,6 FM).

Гости также отметили, что в Псковской области постоянно растет число школьников и детей, которые хотят заниматься шахматами. Кирилл Кузнецов заметил, что в регионе также хороший отклик получила программа по введению шахмат в школе. Он обратил внимание родителей, что оптимальным возрастом для приобщения ребенка к шахматам является возраст 7-8 лет.