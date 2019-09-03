Общество

Умерла актриса Зинаида Славина

Фото: Галина Кмит / РИА Новости

Народная артистка РСФСР Зинаида Славина скончалась в возрасте 79 лет. Об этом сообщается на сайте «Содружества актеров Таганки» во вторник, 3 сентября.

Причина смерти не уточняется. Дата и место похорон артистки станут известны позднее, пишет Лента.ру.

Славина родилась в Петергофе в 1940 году. Окончила театральное училище имени Щукина, выступала в Театре на Таганке - за свою карьеру она отыграла более 1600 спектаклей.

Артистка снималась в таких фильмах, как «Дорога к морю», «Иван да Марья», «Происшествие, которого никто не заметил», «Сергей Лазо», «Салют, Мария!», «Новенькая», «О друзьях-товарищах», «Жил человек», «Мартин Иден», «Софья Перовская» и «Каждый вечер после работы». Звание народной артистки РСФСР получила в 1986 году.