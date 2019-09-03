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Общество

Роспотребнадзор напомнил, что нужно делать для профилактики гриппа

03.09.2019 13:34|ПсковКомментариев: 0

Роспотребнадзор считает, что лучшая профилактика от гриппа - это вакцинация, в то же время здоровый образ жизни способен защитить россиян от простудных заболеваний. Об этом говорится в распространенном во вторник сообщении ведомства, сообщает ТАСС. 

«Для людей, имеющих противопоказания к проведению вакцинации против гриппа, основными мерами профилактики являются соблюдение правил личной гигиены и соблюдение принципов здорового образа жизни», - сказано в сообщении.

ЗОЖ, в частности, включает оптимальный режим труда и отдыха, правильное сбалансированное и качественное питание, занятия физкультурой, закаливание, соблюдение правил личной гигиены, а также умение управлять своими эмоциями, отказ от алкоголя, табачных изделий, наркотических средств.

«Нерациональное питание, дефицит белков, жиров, витаминов и микроэлементов является причиной вторичных иммунодефицитных состояний и благоприятным условием для инфицирования вирусами гриппа и ОРВИ, - отмечено в сообщении. - Употребляйте в пищу темно-зеленые, красные и желтые овощи и фрукты, содержащие антиоксиданты, витамины А, С, Е и бета-каротин».

Среди мер профилактики в разгар эпидемии гриппа - мытье рук после каждой поездки на транспорте или же их обработка антибактериальными салфетками. «Не следует прикасаться грязными руками к лицу, слизистым оболочкам рта, носа», - подчеркнуто в сообщении.

Также Роспотребнадзор рекомендует избегать мест скопления людей, использовать маску при первых симптомах или собственной защиты во время эпидемии.

Роспотребнадзор не рекомендует переносить болезнь на ногах. «Если вы все-таки заболели, воздержитесь от посещения работы, оставьте дома заболевшего ребенка. Это не только снизит возможность распространения инфекции, но и уменьшит вероятность развития осложнений, в том числе опасных для жизни», - указали в ведомстве.

При этом в Роспотребнадзоре называют «единственным надежным способом защиты от гриппа - вакцинацию».

 

Источник: Псковская Лента Новостей
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