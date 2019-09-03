Общество

В Пскове партпроект помог волонтерам разобраться в тонкостях общения с маломобильными избирателями

В день выборов, 8 сентября, добровольцы будут помогать маломобильным псковичам добираться до избирательных участков и сопровождать их там. Этику общения волонтеров с людьми, имеющими нарушения слуха и зрения, инвалидами-колясочниками обсудили сегодня на специальной встрече. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия».

Мероприятие, организованное Избирательной комиссией Псковской области, прошло при участии партийного проекта «Единая страна – доступная среда». Также к его проведению присоединились представители региональных отделений Всероссийского общества глухих и Всероссийского общества слепых. «Это была вводная лекция о том, как правильно и в рамках закона оказать помощь людям с ограниченными возможностями здоровья, которые в воскресенье придут на избирательные участки», - уточнила координатор вышеназванного проекта «Единой России» в Псковской области, председатель регионального отделения Всероссийского общества инвалидов Марина Борисенкова.

Кроме того, продолжила она, прошло практическое занятие на базе школы №12, где 8 сентября будут открыты избирательные участки. Волонтерам показали, как пользоваться индукционной петлей, как помочь избирателям подняться и спуститься по пандусу. «А людям с нарушением зрения нужно просто предложить руку, чтобы они могли опереться на проводника. И это будет удобно», - добавила Марина Борисенкова.

Напомним, 8 сентября в Пскове пройдут довыборы в городскую Думу и областное Собрание депутатов.

Основные цели партпроекта «Единая страна – доступная среда» – организация постоянного мониторинга реализации государственной программы РФ «Доступная среда» на федеральном и региональном уровнях; содействие совершенствованию российского законодательства в соответствии с положениями Конвенции ООН о правах инвалидов; содействие расширению возможностей участия общественных объединений инвалидов в предоставлении социальных, медицинских и реабилитационных услуг людям с инвалидностью и ограничениями по здоровью; содействие раскрытию потенциала и освещению вклада инвалидов в социально-экономическую жизнь страны.