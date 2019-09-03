Общество

В Управлении Росгвардии по Псковской области прошли памятные мероприятия

В День солидарности в борьбе с терроризмом в Управлении Росгвардии по Псковской области прошли памятные мероприятия. В них приняли участие руководство и личный состав регионального Управления Росгвардии, настоятель храма Александра Невского митрофорный протоиерей Олег Тэор, матери и вдовы военнослужащих и сотрудников, погибших при исполнении служебного долга, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.

3 сентября по всей стране отдают дань памяти жертвам террористических актов, а также сотрудникам правоохранительных органов, погибшим при исполнении служебного долга. Эта памятная дата неразрывно связана с трагическими событиями в Беслане, где в результате беспрецедентного по своей жестокости террористического акта погибло более трехсот человек, в основном, женщины и дети.

К собравшимся обратился врио начальника Управления Росгвардии по Псковской области полковник Руслан Велиев, он отметил, что жертвами террористов становятся мирные, беззащитные люди, поэтому росгвардейцы должны, выполняя свой долг, эффективно противодействовать проявлениям терроризма.

В продолжение мероприятия настоятель храма Александра Невского митрофорный протоиерей Олег Тэор провел литию.

Собравшиеся почтили память погибших минутой молчания и возложили цветы к памятному знаку погибшим при исполнении воинского долга.