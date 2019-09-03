Общество

Как изменится механизм выплат накопительных пенсий?

Пенсионный фонд России предложил пересмотреть механизм выплат пенсии и назначать накопительную пенсию только тем гражданам, у которых она будет выше 20% от федерального прожиточного минимума пенсионера. Свой комментарий по этому вопросу дал Псковской Ленте Новостей секретарь ФНПР Игорь Шанин.

В настоящее время пенсионные накопления выплачиваются гражданам до 1967 г.р., получившим основания на подобные выплаты, единовременно. Но только в том случае, если рассчитанный размер ежемесячных выплат не превышает 5% по отношению к ежемесячным выплатам страховой пенсии по старости.

В 2022 году наступает период массовых выплат накопительной пенсии лицам 1967 г.р. и последующих лет, то есть тем людям, кто охвачен накопительным страхованием. Поэтому Пенсионному фонду необходимо определить наиболее оптимальный формат расчетов с этой категорией пенсионеров: какой объем накопительных пенсий выплачивать разово, а начиная с какого – в виде ежемесячных платежей.

ФНПР всегда обращала внимание на необходимость законодательного выведения накопительного компонента из системы обязательного государственного пенсионного страхования. Однако до настоящего времени предложения ФНПР не реализованы, поэтому на данном этапе представляется целесообразным осуществлять ежемесячные выплаты пенсий гражданам, накопившим определенные суммы. Это – основная практика, применяемая для пенсионного обеспечения, рассчитанная на длительный период пенсионных выплат.

Решение о принятии или отклонении предложения ПФР должно приниматься правительством исходя из интересов большинства граждан и, разумеется, после согласования с социальными партнерами.