Общество

В Писковской школе прошел педагогический совет

В преддверии нового учебного года в Писковской средней общеобразовательной школе прошел августовский педагогический совет на тему «Приоритетные направления развития системы образования Псковского района».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе районной администрации, мероприятии приняли участие руководители и заместители руководителей образовательных учреждений Псковского района, а также руководители методических объединений и педагоги.

С началом нового 2019-2020 учебного года педагогический коллектив Псковского района пришли поздравить Глава Псковского района Наталья Федорова, заместитель председателя Комитета по образованию Псковской области Геннадий Барышников, депутат областного Собрания депутатов Владимир Яников и председатель районного Собрания депутатов Андрей Неофитов.

На педагогическом совете, по сложившейся традиции, чествовали ветеранов педагогического труда и напутствовали молодых педагогов. За успехи в профессиональной деятельности лучшим педагогам района Наталья Федорова вручила почетные грамоты администрации Псковского района и благодарности.

Напомним, что в сентябре 2019 года в образовательных учреждениях муниципального образования приступили к работе 7 молодых педагогов. Это учителя начальных классов, физической культуры, воспитатели дошкольных учреждений.

Кроме этого, для участников педсовета торговая сеть «Планета детства» организовала выставку учебных пособий и развивающих игрушек.