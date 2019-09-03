Общество

Губернатор Михаил Ведерников наградил ТОСы - победители первого конкурса проектов местных инициатив

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников во вторник, 3 сентября, принял участие в торжественной церемонии награждения территориальных общественных самоуправлений (ТОС), которые стали победителями первого регионального конкурса проектов местных инициатив. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе региональной администрации.

В мероприятии также приняли участие заместитель губернатора Николай Цветков, начальник управления по местному самоуправлению и территориальному развитию администрации области Елена Тимашова, председатель правления ассоциации «Совет муниципальных образований Псковской области», глава Красногородского района Валентина Понизовская, а также представители районных и волостных администраций области.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников напомнил, что за полтора года на территории области сформировано более 40 ТОС, 25 заявок от территориальных общественных самоуправлений в этом году стали победителями конкурса. «Я очень рассчитываю, что вы будете „первыми ласточками“, которые поделятся опытом с другими активными и инициативными гражданами», — сказал глава региона. Он обратил внимание, что в дальнейшем власти региона продолжат финансовую поддержку инициатив ТОС, и напомнил участникам встречи, что они могут принять участие и в федеральных грантовых конкурсах.

В качестве удачного примера совместной работы с инициативными гражданами губернатор рассказал о своем недавнем визите на остров Залита, в ходе которого с местными жителями обсуждался вопрос создания ТОС. Сейчас необходимые документы подготовлены, в сентябре вопрос будет вынесен на сессию районного Собрания депутатов. «После этого мы вместе с моими заместителями и руководителями профильных комитетов приедем на остров Залита, чтобы обсудить дальнейшие шаги по благоустройству. В частности, там планируется отремонтировать дорогу, обустроить зоны отдыха, установить скамейки и уличное освещение», — подчеркнул губернатор.

Затем Михаил Ведерников вручил сертификаты представителям 25 ТОС, чьи заявки стали лучшими на конкурсе проектов местных инициатив. Он пожелал им успехов в реализации проектов, подчеркнув, что активные и инициативные жители региона могут брать с них пример.

В свою очередь обладатели сертификатов поблагодарили власти региона за поддержку в реализации своих проектов. В частности, жители Качановской волости рассказали, что полученный сертификат позволит уствновить современную воркаут-площадку. «Благодаря таким конкурсам шансы получить поддержку на реализацию проектов стали равны как у больших поселений, так и малонаселенных волостей и деревень», — отметил Глава Лавровской волости Кирилл Кононов.

В завершение мероприятия состоялось совещание, посвященное обсуждению вопросов развития территориального общественного самоуправления. На заседании был также рассмотрен механизм реализации сертификатов и осуществления проектов по благоустройству населенных пунктов.

Напомним, всего на первый региональный конкурс ТОС в этом году было заявлено 32 проекта из 11 районов Псковской области. На поддержку инициатив в этом году будет направлено около 3,5 млн рублей.