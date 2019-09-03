Общество

10 нелегалов задержали вблизи границы псковские пограничники

В рамках совместной российско-латвийской пограничной операции «Кордон-2019» сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области пресекли попытку незаконного пересечения государственной границы группой лиц.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления, в районе населенного пункта Унтино Пыталовского района, в нескольких сотнях метров от государственной границы, пограничники задержали десять выходцев одной из стран Юго-Восточной Азии, двигающихся по лесу в сторону сопредельного государства в сопровождении двух местных жителей, выступивших в качестве проводников.

За совершенные правонарушения задержанные привлечены к различным видам ответственности, в том числе и к выдворению за пределы страны.