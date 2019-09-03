Общество

В Псковской области 14 октября будет выполнен переход на цифровое вещание

В администрации Псковской области прошло заседание рабочей группы, посвященное переходу на цифровое вещание, под председательством вице-губернатора Николая Цветкова. В обсуждении вопросов приняли участие начальник управления цифрового развития и связи администрации Псковской области Денис Матвеев, в режиме видеоконференцсвязи - руководители муниципальных образований Псковской области.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в областной администрации, Псковская область вошла в число регионов, которым продлили срок перехода с аналогового телевещания на цифровое до 14 октября этого года. Николай Цветков поручил главам районов провести мониторинг и сообщать в адрес областных властей обо всех требующих участия и содействия ситуациях, связанных с переходом на цифровое вещание. «Мы будет проводить такие совещания в еженедельном формате, а с 8 по 14 октября- в ежедневном. Перед нами стоит задача успешно завершить все мероприятия по переходу на цифровое вещание в регионе», - сказал он.

В свою очередь Денис Матвеев рассказал, что 14 октября после утреннего выпуска региональных новостей будет произведено отключение аналогового сигнала, появится картинка: «телевизор не принимает сигнал». Затем будет транслироваться информационный ролик о том, где можно купить цифровую приставку и как ее подключить. Он также отметил, что специалисты управления цифрового развития и связи администрации Псковской области активно осуществляют консультативную работу по информированию населения, также готовы оперативно выезжать в районы области, чтобы решать острые вопросы на местах.

Начальник управления напомнил, что для удобства жителей региона создана специальная «горячая линия», воспользоваться консультацией специалистов можно по телефону: 8-800-100-60-11. Всем желающим предоставляется полная информация о работе по переходу на цифровое вещание, настройке оборудования, поиску волонтеров для подключения оборудования и по предусмотренным компенсациям за уже приобретенные гражданами приставки.

Денис Матвеев также обратил внимание на то, что в Псковской области активно ведется работа по выплате компенсаций за приставки. В частности, на эти цели по поручению губернатора Псковской области Михаила Ведерникова из регионального бюджета выделено 5 млн рублей.

Компенсацию выплачивают за оборудование, приобретенное с 1 октября 2018 года до 15 декабря 2019 года. Размер компенсации - фактическая стоимость антенны и приставки, но не более одной тысячи рублей. Чтобы получить компенсации необходимо представить паспорт, сведения о доходах всех членов семьи за три месяца, платежные документы, которые подтверждают расходы на приобретение оборудования. Жителям Пскова и Великих Лук следует обращаться в территориальные отделы комитета по социальной защите Псковской области, жителям других населённых пунктов региона - в Центры социального обслуживания.

Также главам районов и муниципальных образований области рассказали о мероприятиях, которые в сентябре будут посвящены цифровому вещанию. Так, 16 и 17 сентября в школах региона планируется провести тематические уроки. На 21 сентября в рамках «Кросса наций» пройдет «Цифровой забег». Участники преодолеют дистанцию в 5 тыс 40 метров, соответствующую количеству антенно-матчевых сооружений, установленных на территории нашей страны.